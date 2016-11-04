برخورد پلیس راهور بانصب لوگوی ماری جوانا/جریمه ۳۰ هزار تومانی

به گزارش خبرگزاری مهر سردار تقی مهری با اشاره به تردد خودرهایی که اقدام به نصب برچسب گیاه ماری جوانا کرده و در سطح شهرها تردد می کنند گفت: افرادی که بخواهند از هر گونه برچسب و «لوگو» بر روی خودروی خود استفاده کنند باید طبق آیین نامه رفتار کنند چرا که تمام این موارد در آیین نامه تعریف شده است.

وی ادامه داد: شرکت هایی که مجوز قانونی دارند، می توانند لوگوی شرکت خود را با همان ابعاد طراحی شده، در خودروها نصب کنند. برابر قانون و کد تخلفاتی ۲۰۶۹ نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم، جریمه دارد.

سردار مهری اضافه کرد: بر این اساس افرادی که علائم فاقد مجوز را در خودروهای خود نصب کنند در کلان شهرها، مراکز استان ها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری - صنعتی ۳۰۰ هزار ریال، سایر شهرها و روستاها و راه های روستایی ۲۰۰ هزار ریال جریمه می شوند.