شیخ زاکزاکی تحت تاثیر اندیشه های حضرت امام به تبلیغ پرداخت

به گزارش خبرنگار مهر، نسیبه زاکزاکی عصر جمعه در همایش زنان علوی تبرستان در مرزن آباد اظهار داشت: شیخ ابراهیم پس از سفر به ایران و ملاقات با حضرت امام خمینی (ره) تحت تأثیر اندیشه‌های والایش قرار گرفت و به تبلیغ شیعه پرداخته است.

وی با عنوان اینکه شیخ زاکزاکی توانست با تاسی از اندیشه‌های امام راحل و همراهانش ۱۲ میلیون نفر را به اسلام و تشییع دعوت کند افزود: سه تن از برادرانم در روز شهادت حضرت امام رضا (ع) و سه تن دیگر در روز قدس به شهادت رسیدند.

دختر شیخ زاکزاکی به حمله ارتش نیجریه به شیعیان در روز عاشورا و کشتار ۱۷ نفر از مردم مسلمان یادآور شد: ارتش به مردم مسلمان حمله ور شده است.

این مراسم با تلاش فعالان فرهنگی در مرزن آباد برگزار شده است.