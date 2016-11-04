ترافیک آزادراه کرج و محور چالوس سنگین است

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران - کرج محدوده پل کلاک مسیر رفت‌وبرگشت سنگین است.

وی در ادامه ترافیک در آزادراه قزوین - کرج محدوده شهر کرج مسیر رفت‌وبرگشت را سنگین اعلام کرد.

سرهنگ اکبری ترافیک در محور کرج - چالوس مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های مرزن‌آباد، پل دِزبُن و سیاه‌بیشه را سنگین اعلام کرد و گفت: وضعیت ترافیک دیگر محورهای مواصلاتی استان عادی و روان است.

رئیس پلیس‌راه استان البرز از رانندگانی که قصد عبور از محور کرج - چالوس رادارند خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز هرگونه حادثه جلوگیری کنند.