ترافیک آزادراه کرج و محور چالوس سنگین است

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران - کرج محدوده پل کلاک مسیر رفتوبرگشت سنگین است.
وی در ادامه ترافیک در آزادراه قزوین - کرج محدوده شهر کرج مسیر رفتوبرگشت را سنگین اعلام کرد.
سرهنگ اکبری ترافیک در محور کرج - چالوس مسیر شمال به جنوب در محدودههای مرزنآباد، پل دِزبُن و سیاهبیشه را سنگین اعلام کرد و گفت: وضعیت ترافیک دیگر محورهای مواصلاتی استان عادی و روان است.
رئیس پلیسراه استان البرز از رانندگانی که قصد عبور از محور کرج - چالوس رادارند خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز هرگونه حادثه جلوگیری کنند.
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