عملکرد بازیکنان در حمله رضایت بخش نبود/ تقدیر از تماشاگران گرگانی

صالح مخدومی در گفتگو با خبرنگار مهر پس از پیروزی خانگی تیم بسکتبال قطران کاوه گرگان مقابل البرز قزوین، اظهار کرد: بازی آسانی نبود زیرا هم بازیکنان جوان ما تجربه بازی در مقابل تماشاگران را نداشتند و هم برنامه های تاکتیکی ما به علت آسیب دیدگی بازیکن کلیدی پست پنج بر هم خورد.

مخدومی افزود: محمد کمالوند را بر اثر بی احتیاطی در تمرین آخر از دست دادیم و امروز در پست پنج با خلأ بازیکن مواجه بودیم و نتوانستیم برنامه های تمرینی را در زمین پیاده کنیم.

وی در مورد عملکرد بازیکنان گفت: اشتباهات فردی بازیکنان در حمله بالا بود اما در دفاع و ریباند عملکرد خوبی داشتیم و باید در تعطیلات دو هفته ای نقاط ضعف را برطرف کنیم.

وی درباره کسب تنها پنج امتیاز در کوارتر سوم، گفت: در این کوارتر توپ های زیادی از دست دادیم و باید در تمرینات بیشتر کار کنیم.

سرمربی تیم قطران کاوه گرگان در مورد بازیکن شماره ۱۲ تیمش که دو نیمه متفاوت را تجربه کرد، اظهار کرد: حسین گلبینی در نیمه اول ۱۷ امتیاز به دست آورد اما در نیمه دوم موفق به کسب امتیاز نشد و این موضوع به کم تجربگی وی مربوط می شود که به مرور زمان اصلاح خواهد شد.

مخدومی به حضور تماشاگران در سالن اشاره کرد و گفت: بسکتبال گرگان با تماشاگران زنده است و با اینکه خانه بسکتبال از مرکز شهر دور است اما استقبال خوبی از بازی صورت گرفت و از تماشاگران تشکر می کنم.

وی همچنین از حضور پیشکسوتان و اهالی بسکتبال برای حمایت از تیم قطران کاوه تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم قطران کاوه گرگان در هفته دوم لیگ دسته اول بسکتبال کشور در خانه با نتیجه ۵۴ بر ۴۳ بر تیم هیئت بسکتبال البرز قزوین غلبه کرد و به نخستین برد خود دست یافت.