مصرف روزانه یک تخم مرغ از بروز سکته پیشگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، در مطالعات قبلی تخم مرغ به عنوان عامل اصلی کلسترول بالا و بیماری قلبی-عروقی معرفی می شد اما اسناد علمی کمی در مورد این ادعا وجود دارد. در بررسی های جدید عنوان می شود که مصرف تخم مرغ حتی می تواند به کاهش ریسک بروز سکته هم کمک کند.

محققان ۷ مطالعه مشابه در مورد تاثیرات مصرف تخم مرغ را بر سلامت قلب-عروق بررسی کردند. آنها در این بررسی ها، به رابطه مشخصی بین بیماری قلبی عروق کرونر یا بیماری قلبی-عروقی ناشی از خوردن منظم تخم مرغ دست نیافتند. اما آنها به این نتیجه رسیدند که خوردن روزی یک تخم مرغ با کاهش ۱۲ درصدی ریسک سکته مرتبط است.

دکتر دومینیک الکساندر، سرپرست تیم تحقیق از موسسه EpidStat میشیگان، درباره این فایده تخم مرغ این گونه توضیح می دهد: «تخم مرغ دارای خواص تغذیه ای مثبت بسیاری، از جمله آنتی اکسیدان، است که در کاهش فشار اکسایشی و التهاب نقش دارد. همچنین این ماده خوراکی منبع غنی پروتئین بوده که با کاهش فشارخون مرتبط است.»

الکساندر در ادامه عنوان می کند: «با این حال تحقیقات بیشتری برای بررسی این خاصیت تخم مرغ نیاز است.»

محققان معتقدند مصرف همزمان تخم مرغ با ترکیب سالم سبزیجات موجب افزایش توانایی بدن در جذب سایر آنتی اکسیدان ها همچون کاروتنوئیدها می شود.