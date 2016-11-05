کلسترول خوب ریسک بیماری قلبی را کاهش نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محققان کانادایی در یک مطالعه جدید به بررسی تاثیر میزان کلسترول خوب HDL بر ریسک بروز بیماری قلبی پرداختند.

محققان موسسه علوم ارزیابی بالینی تورنتو با مطالعه حدود ۶۳۲ هزار کانادایی ۴۰ سال به بالا دریافتند افراد مبتلا به کمترین میزان HDL دارای نرخ بالای مرگ ناشی از بیماری قلبی و سکته در طول ۵ سال مطالعه بودند. همچنین مشخص شد ریسک مرگ ناشی از سرطان و مرگ به دلایل دیگر هم در این افراد بالاست.

وانگهی هیچ سند و مدرکی وجود ندارد که میزان بسیار بالای HDL (بالای ۹۰ mg/dL) مطلوب باشد.

در این مطالعه مشخص شد افراد مبتلا به HDL بالا در مقایسه با افراد دارای HDL متوسط، بسیار در معرض مرگ ناشی از دلایل غیرقلبی-عروقی قرار دارند.

دلایل بروز HDL پایین شامل سبک زندگی بی تحرک، سیگارکشیدن، رژیم غذایی نامناسب و داشتن اضافه وزن است و به گفته محققان، احتمالا این فاکتورها، و نه فقط میزان پایین HDL، موجب بروز مشکلات در سلامت می شوند.

در طول ۵ سال مطالعه محققان، ۱۸ هزار نفر از افراد تحت مطالعه درگذشتند. تیم تحقیق دریافت نرخ مرگ و میر در بین زنان و مردان دارای میزان HDL پایین در طول مدت مطالعه در مقایسه با افراد دارای میزان HDL ۶۰ mg/dL و ۴۰ به مراتب بیشتر بود.