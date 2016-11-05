تنبیه کارمند شهرداری گرگان با انتقال از حوزه ترافیک به آرامستان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – زهرا بهرامی: عصر پنجشنبه نامه ای در فضای مجازی دست به دست می شد و به هر گروهی که می رسید، اعضای گروه با جمله «آیا این نامه صحت دارد؟» نسبت به آن عکس العمل نشان می دادند. شهردار گرگان در نامه ای خطاب به مدیر بخش ترافیک شهرداری گرگان که تحصیلات مرتبط با همین بخش دارد را برکنار و در بخش آرامستان مشغول به کار کرده است.

اما کل متن نامه به همینجا ختم نمی شود، صادقلو در نامه خود تاکید کرده این اقدام را برای تعلل مدیر و همچنین درس عبرت سایر مدیران و همکاران انجام داده است. در انتهای این نامه رونوشت های مختلفی به معاونت ها، مدیران زیرمجموعه و سازمان ها وابسته به شهرداری زده شده تا همگان از این تصمیم صادقلو با خبر شوند.

این نامه به سرعت در شبکه های مجازی دست به دست شد و حتی در گروه ها و کانال های کشوری مورد بحث قرار گرفت. بحث هایی که گاه با بوی حمایت از اقدام شهردار بوده و آن را «قاطعانه» می دانستند و گاهی هم آن را به باد انتقاد گرفته و نشانه «ضعف مدیریتی» عنوان می کردند.

شهردار پاسخ نمی دهد

با تمام این تفاسیر و برای آگاهی بیشتر از اقدام شهردار گرگان تماس های مکرری با حسین صادقلو داشتیم. تماس‌های خبرنگار مهر با مسئولان شهرداری و شهردار مرکز استان تا ظهر جمعه بی‌نتیجه ماند. هرچند درنهایت حسین صادقلو ظهر جمعه و پس از چندین پیام به تماس خبرنگار مهر پاسخ داد، اما بدون ارائه توضیح و پس از معرفی خبرنگار، خدا حافظی و تلفن را قطع کرد تا همچنان طلسم پاسخگویی او به خبرگزاری مهر شکسته نشود.

تلاش برای مشخص شدن صحت‌وسقم این خبر و جزییات آن بی‌نتیجه ماند و درنهایت سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا ساعت ۱۴ روز پنجشنبه در شورا حضور داشتم و خبری از برکناری در شهرداری نبود.

صفرعلی پایین محلی افزود: عصر پنجشنبه با تماس شهروندان از ماجرا مطلع شده و نامه شهردار به مدیر میانی برکنار شده را در فضای مجازی دیدم.

وی بابیان اینکه مدیر برکنار شده به تماس بنده پاسخ نداد، ادامه داد: امروز حتماً علت برکناری را بررسی کرده و پیگیر صحت‌وسقم آن می‌شوم.

اینکه چرا نامه این برکناری در فضای مجازی منتشر می‌شود، جای سؤال دارد

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان اضافه کرد: مدیر برکنار شده تنها نیروی متخصص در حوزه کاری خود بوده و توان علمی و تجربی کافی را دارد.

وی با تأکید بر اینکه نباید با آبروی یک انسان بازی کرد، تصریح کرد: به هر دلیل مدیر میانی شهرداری را برکنار کرده‌اید، اینکه چرا نامه این برکناری در فضای مجازی منتشر می‌شود، جای سؤال دارد.

پایین محلی بابیان اینکه قطعاً این نامه از سوی کارکنان شهرداری گرگان منتشرشده است، خاطرنشان کرد: این اقدام کار درستی نبوده و نیست و باید مسئولان نسبت به این موضوعات پاسخگو باشند.

وی با تأکید بر اینکه در قانون بر متناسب بودن مجازات و تنبیه با جرم تأکید شده، اظهار کرد: با فرض اینکه کم‌کاری جرم محسوب شود بازهم نباید برای جرم بدترین مجازات را در نظر گرفت.

پایین محلی بیان کرد: من راجع به گناهکار بودن یا نبودن مدیر میانی اظهارنظری نمی‌کنم و باید این موضوع موردبررسی قرار گیرد اما معتقدم اگر هم کم‌کاری صورت گرفته، شیوه‌های دیگری ازجمله تعلیق دوهفته‌ای و قطع اضافه‌کار و ... می‌توانست مؤثر باشد اما انتشار نامه برکناری در فضای مجازی یعنی بردن آبروی مؤمن که کار درستی نیست.

وظیفه ما نظارت است نه دخالت

اظهارنظر سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان هرچند قابل‌تأمل بود اما دانستن دلیل برکناری می‌توانست پایان‌بخش مباحث مطرح‌شده در فضای مجازی باشد، سؤالی که رئیس شورای اسلامی مرکز استان هم برای آن پاسخی نداشت.

سید محمد قدس مفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه من در جریان چندوچون این ماجرا نیستم، گفت: اینکه اساساً اخراجی انجام‌شده یا خیر من از آن اطلاع دقیقی ندارم و از موضوع در فضای مجازی مطلع شدم.

وی افزود: در فضای مجازی مطلع شدم عزیزی از واحد ترافیک به غسالخانه منتقل کرده‌اند.

رئیس شورای شهر گرگان ادامه داد: اینکه مدیری شهری می‌تواند با کارکنانش برخورد کند در آن شکی نیست اما نمی‌دانم چه اشکالی در کار مدیر بزرگوار بوده که عذر وی خواسته‌شده و یا اساساً تنبیه‌شده است.

وی با اشاره به اینکه وظیفه اعضای شورای شهر نظارت است نه دخالت در امور شهرداری، اضافه کرد: آقای شهردار می‌داند با مدیران داخلی خود چگونه برخورد کند اما به نظر من باید شیوه تنبیه معقول‌تر می‌بود.

قدس مفیدی با تأکید بر اینکه آنچه بیان می‌کنم نظر شخصی بنده است نه جایگاه شغلی به‌عنوان رئیس شورای شهر گرگان، تصریح کرد: اگر مدیر قرار است با مدیران میانی برخورد کند بهتر است شیوه مناسب‌تری در پیش بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: اینکه مدیری با این جایگاه به غسالخانه که صدالبته کار شریفی است پایین کشیده شود، به اعتقاد من اصلاً منصفانه نیست.

این نوع نحوه برخورد با مدیرخاطی ۵۰ سال پیش منسوخ شده است

وی بابیان اینکه آیا در صورت بازگشت به جایگاه نخست و یا در پست مدیریتی دیگر، نیروهای زیردست از چنین مدیری حرف‌شنوی خواهند داشت، اظهار کرد: به اعتقاد من این مدل تعریف درستی در علم مدیریت ندارد و شاید ۴۰ یا ۵۰ سال قبل این شیوه جایگاهی داشته، هرچند که به‌ندرت رخ‌داده، اما به‌عنوان یک شهروند اعلام می‌کنم در شرایط جدید این شیوه مدیریت قابل‌پذیرش نیست.

کارشناسان مدیریتی در خط اول انتقاد به عملکرد شهردار هستند و می‌گویند در شرایطی که پاسخی از پرسنل زیر دست گرفته نشده، شدیدترین برخورد آن هم از روش هایی که مربوط به سال ها پیش است و در دنیا مدرن منسوخ شده، نه تنها نشانه قدرت نیست، بلکه تایید کننده ضعف عملکرد یک مدیر و مشرف نبودن او به زیرمجموعه بخصوص مدیران تراز اول خود است. این حکم شهردار فقط سلیقه فردی است و در شرایط غیر عادی صادر شده است

در همین رابطه، یک دکترای مدیریت که سابقه طولانی در مدیریت کلان کشور داشته، نسبت به نامه شهردار عکس العمل نشان داد و به خبرنگار مهر، گفت: اطمینان دارم شهردار گرگان که فردی فعال و متعهد است، در یک فضای متاثر از توفان ایجاد شده در گرگان و مشکلات ایجاد شده توسط آن این متن را نوشته اند و چنانچه در یک فضای کارشناسی و با حضور مسئول مربوطه موضوع مورد بررسی قرار می‌گرفت تصمیم بهتری اتخاذ می‌کردند.

غلامرضا کریمی نژاد با تاکید بر اینکه کارمندان و مخصوصا مدیران باید مسئولیت پذیر و در مقابل مسئولیت خود جوابگو باشند، افزود: نوع برخورد با نقصان موجود در کارها و تنبیه احتمالی فرد مدیر هم باید تابع یک ضوابط و قانونی باشد. این حکم شهردار فقط سلیقه فردی و آن هم در شرایط غیر عادی صادر شده است.

وی اضافه کرد: تاکید بر اینکه این نامه صادر شده تا مایه عبرت سایر مدیران شود باعث تعجب است. تلقی شهردار که این حکم می تواند تاثیر مثبت داشته باشد جای تعجب بسیار است. اقدام شهردار قطعا تاثیر منفی در بین مدیران خواهد داشت.

وی که سابقه ریاست دانشگاه علمی کاربردی کشور را برعهده داشته، به انتقاد از انتشار یک نامه اداری در شبکه های مجازی پرداخت.

شهردار نباید آرمستان را وسیله تنبیه بداند

کریمی نژاد همچنین به انتقاد دیگری از این نامه پرداخت و گفت: جای تاسف دارد که کار در غسالخانه باعث تحقیر یا تنبه افراد می شود و می توان از این نامه توهین به کارکنان زحمت کش آرامستان و غسالخانه را برداشت کرد.

البته نامه شهردار گرگان، موافقانی هم مانند پنج عضو شورای شهر که خود را حامیان شهردار معرفی می کنند داشته است. ولی آن ها نیز به انتشار نامه و نحوه برخورد انتقاد کرده اند. آن ها می گویند این نامه یک تصمیم داخلی بوده و ارتباطی به مجموعه بیرون از شهرداری ندارد و آن ها که این نامه را منتشر کرده اند، کاری غیر حرفه ای و غیر اخلاقی انجام داده اند.

با این حال نظرات مثبت و منفی نسبت به این اقدام شهردار همچنان بحث داغ شبکه های مجازی گرگان و حتی خارج از استان است. سوالی که اکثر کاربران می پرسند این است که آیا شهردار به دنبال بهبود وضعیت واحد ترافیکی خود بوده و این نامه وضعیت را بهبود خواهد بخشید؟ آیا سایر پرسنل شهرداری با این نامه عبرت خواهند گرفت؟ آیا مدیر برکنار شده در جایگاه آرامستان کارآمد و موفق خواهد بود؟