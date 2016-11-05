بی خوابی عامل بروز چاقی

به گزارش خبرنگار مهر، محققان در مطالعه اخیر خود به برررسی ۱۱ مطالعه مربوط به تاثیر کم خوابی بر مصرف کالری پرداختند. چندین مطالعه شامل مقایسه افراد دارای ۳.۵ تا ۵.۵ ساعت خواب در شب با افراد دارای ۷ تا ۱۲ ساعت خواب بود.

علیرغم بیدار ماندن طولانی مدت، افرادی که کمتر می خوابند در مقایسه با افرادی که خواب عادی داشتند در طول ۲۴ ساعت آینده انرژی بیشتری نداشتند، چراکه آنها در زمانیکه بیدار بودند بیشتر می خوردند و در مقایسه با همتایان خود کالری بیشتری مصرف می کردند. به طور میانگین این افراد در روز ۳۸۵ کالری بیشتری مصرف کرده که معادل با کالری ۴.۵ قرص نان است.

گردا پات، سرپرست تیم تحقیق از کالج کینگ لندن، در این باره می گوید: «علت اصلی چاقی عدم توازن بین مصرف کالری و سوزاندن آن است و این مطالعه مجددا نشان می دهد که کم خوابی و بیخوابی می تواند در بروز این عدم توازن نقش داشته باشد.»

تیم تحقیق همچنین دریافت که افراد کم خواب دارای رژیم غذایی نسبتا متفاوتی نیز هستند، بدین صورت که این افراد کمتر پروتئین و بیشتر چربی مصرف می کنند از اینرو به ازای هر گرم کالری بیشتری دریافت می کنند. با این حال میزان مصرف کربوهیدرات در انها یکسان است.

به گفته محققان دلایل متفاوتی در مورد ارتباط بین کم خوابی و اضافه وزن وجود دارد. مغز افراد در صورت بیخوابی به شکل متفاوتی رفتار می کند و این افراد در شرایط عادی، تمایل بیشتری برای دریافت غذا دارند. همچنین تغییر در ساعت درونی بدن در طولانی مدت با اختلال در تولید هورمون ها، موجب ایجاد مشکلات جدی برای سلامت از جمله چاقی می شود. از سوی دیگر، کمبود خواب مانع از ورزش منظم در فرد می شود.