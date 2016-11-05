برگزاری نمایشگاه پوشش اسلامی در دانشگاه علامه

حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمایشگاههای پوشش اسلامی این دانشگاه با هدف ارائه لباسهای مناسب به دانشجویان برگزار میشود و دانشجویان دختر و پسر میتوانند از این نمایشگاهها خرید کنند.
وی افزود: برای برگزاری این نمایشگاهها، یارانه پرداخت میشود تا لباسهای ارائه شده در این نمایشگاهها برای دانشجویان هزینه مناسبی باشد.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه این دانشگاه برنامههای ترویجی و ارشادی در حوزه عفاف و حجاب دارد، خاطرنشان کرد: نمایشگاههای پوشش اسلامی در این دانشگاه با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار میشود.
سلیمی با اشاره به ابلاغ بخشنامه عفاف و حجاب از سوی وزارت علوم به دانشگاهها گفت: ما از گذشته در این زمینه فعالیتهای زیادی داشتهایم و با ابلاغ بخشنامه وزارت علوم نیز کمیته عفاف و حجاب دانشگاه تشکیل شد.
وی اضافه کرد: برنامههای دانشگاه را در حوزه عفاف و حجاب به وزیر علوم ارائه کردیم و وی برنامههای دانشگاه در این زمینه را به عنوان نمونه موفق به دیگر دانشگاهها معرفی کرد.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: با توجه به اینکه فعالیتهای زیادی در حوزه عفاف و حجاب در این دانشگاه انجام شده، به نظر میرسد که در این زمینه قدمی رو به جلو برداشته شده است.
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