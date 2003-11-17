به گزارش خبرنگار "مهر" درحالي كه تيم ملي فوتبال لبنان ازشانس كمي براي صعود به مرحله نهايي جام ملتهاي آسيا برخورداراست اما مسوولان فدراسيون فوتبال اين كشوردرتلاش هستند تابه هرنحوممكن زمينه پيروزي تيمشان دربازي با ايران را فراهم كنند.

به نوشته امروزروزنامه السفير چاپ لبنان مسئولان فدراسيون فوتبال اين كشور قصد دارند درجلسه اي با بازيكنان تيم ملي فوتبال لبنان اهميت بازي باايران را براي آنها تشريح كنند. اين جلسه صبح فردا درسالن اجتماعات ورزشگاه اصلي شهربيروت برگزار خواهد شد.

همچنين براساس تصميم مسوولان فدراسيون فوتبال لبنان بازيكنان اين تيم بعد ازتمرين امروزخود به يكي ازهتلهاي مجلل بيروت خواهند رفت تااردوي شبانه روزي شان را دراين هتل برپا كنند.

پس ازبركناري ريچارد تاردي فرانسوي ازسمت سرمربيگري تيم ملي لبنان، محمد قويض مديرفني اين تيم بعنوان جانشين موقت وي برگزيده شد تااين تيم را دردوبازي رفت وبرگشت مقابل ايران رهبري كند.

روزنامه السفيردرمطلب تحليلي خود درمورد بازي با ايران اين احتمال را مطرح كرده كه دراين بازي، برخوردهاي ناخواسته اي بين بازيكنان دوتيم صورت بگيرد. به همين دليل ازبازيكنانش دعوت كرده تا درجلسه اي به همين منظورشركت كنند.