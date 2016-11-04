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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۰۶

فرمانده سپاه ناحیه الیگودرز خبر داد؛

حضور بیش از هزار بسیجی در رزمایش گردان‌های بیت‌المقدس الیگودرز

حضور بیش از هزار بسیجی در رزمایش گردان‌های بیت‌المقدس الیگودرز

الیگودرز - فرمانده سپاه ناحیه الیگودرز از حضور بیش از هزار بسیجی در رزمایش گردان های بیت المقدس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد برامکی در سخنانی اظهار داشت: رزمایش بیت المقدس شهرستان الیگودرز با حضور پنج گردان بیت المقدس به استعداد هزار و ۱۰۰ از بسیجیان سطح این شهرستان برگزار شد.

وی با بیان اینکه در روز اول از رزمایش تعداد هزار و ۱۰۰ نفر از بسیجیان گردان های بیت المقدس به طور منظم و سازماندهی شده و در راهپیمایی ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی شرکت کردند گفت: پس از برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر کلاس های آموزشی صالحین، امداد و نجات و اقدامات تامین توسط مربیان و اساتید برگزار شد.

فرمانده سپاه ناحیه الیگودرز ادامه داد: در روز دوم رزمایش صبحگاه مشترک با حضور نیروهای نظامی و مسئولان شهرستان و گردان های عاشورا برگزار شد.

سرهنگ برامکی گفت: برگزاری این رزمایش باعث تسکین قلب مسلمین و تقویت جبهه مقاومت است.

وی افزود: بسیج به عنوان رکن اصلی اقتصاد مقاومتی عمل می کند و هر جا که بسیج باشد آرامش و امنیت به همراه دارد.

کد مطلب 3815204

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