به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد برامکی در سخنانی اظهار داشت: رزمایش بیت المقدس شهرستان الیگودرز با حضور پنج گردان بیت المقدس به استعداد هزار و ۱۰۰ از بسیجیان سطح این شهرستان برگزار شد.

وی با بیان اینکه در روز اول از رزمایش تعداد هزار و ۱۰۰ نفر از بسیجیان گردان های بیت المقدس به طور منظم و سازماندهی شده و در راهپیمایی ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی شرکت کردند گفت: پس از برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر کلاس های آموزشی صالحین، امداد و نجات و اقدامات تامین توسط مربیان و اساتید برگزار شد.

فرمانده سپاه ناحیه الیگودرز ادامه داد: در روز دوم رزمایش صبحگاه مشترک با حضور نیروهای نظامی و مسئولان شهرستان و گردان های عاشورا برگزار شد.

سرهنگ برامکی گفت: برگزاری این رزمایش باعث تسکین قلب مسلمین و تقویت جبهه مقاومت است.

وی افزود: بسیج به عنوان رکن اصلی اقتصاد مقاومتی عمل می کند و هر جا که بسیج باشد آرامش و امنیت به همراه دارد.