۱۲۰۰ بسیجی بهشهری در رزمایش الی بیت المقدس شرکت کردند

عابدین داغمه چی فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رزمایش الی بیت المقدس و عملیات کوی برزن و امداد و نجات با حضور ۵ گردان شامگاه جمعه به کار خود پایان داد افزود: یک گردان کوثر خواهران و چهار گردان برادران در این رزمایش شرکت کردند.

وی اظهار کرد: رزم در جنگل برای اولین بار در استان مازندران برگزار شد و شهرستان بهشهر هم در برگزاری این رزمایش در ۶ و ۷ آبان ماه با تمام توان وارد میدان شد تا نیروها رزم در جنگل را هم آموزش دیده و در درگیری با دشمن فرضی، تمرین دفاعی کنند.

فرمانده سپاه ناحیه بهشهر گفت: حفظ انسجام بسیجیان، تمرین برای دفاع در برابر دشمنان، بالا بردن توان دفاعی و رزمی، همچنین ارتقاء توان معرفتی و بصیرتی از اهداف این رزمایش ۴ روزه بود.

داغمه چی افزود: در این رزمایش برنامه های آموزشی متنوع رزمی، فرهنگی و عقیدتی از قبیل عملیات امنیتی و دفاع از کوی و برزن، برقراری ایست و بازرسی، امداد و نجات، کنترل جمعیت با محوریت مقابله با نا آرامی ها برگزار شد.

وی گفت: تمرین حرکت در شب با ستون کشی و تمرین تاکتیک های سناریوی رزمایش، جهت یابی در شب، امنیت و حفاظت از مراکز مهم شهر، کمین و ضد کمین، رزم شبانه، دفاع دورادور و هلی برن همراه با انفجارات و تیراندازی توسط بسیجیان ولایت مدار شهرستان بهشهر از برنامه های اجرا شده در رزمایش الی بیت المقدس امسال بود.