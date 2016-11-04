  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۲۰

فرمانده سپاه بهشهر:

۱۲۰۰ بسیجی بهشهری در رزمایش الی بیت المقدس شرکت کردند

۱۲۰۰ بسیجی بهشهری در رزمایش الی بیت المقدس شرکت کردند

بهشهر- فرمانده سپاه ناحیه بهشهر از حضور ۱۲۰۰ بسیجی این شهرستان در رزمایش «الی بیت المقدس» خبر داد و گفت: این رزمایش با حضور شش گردان طی چهار روز برگزار شد.

عابدین داغمه چی فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رزمایش الی بیت المقدس و عملیات کوی برزن و امداد و نجات با حضور ۵ گردان شامگاه جمعه به کار خود پایان داد افزود: یک گردان کوثر خواهران و چهار گردان برادران در این رزمایش شرکت کردند.

وی اظهار کرد: رزم در جنگل برای اولین بار در استان مازندران برگزار شد و شهرستان بهشهر هم در برگزاری این رزمایش در ۶ و ۷ آبان ماه با تمام توان وارد میدان شد تا نیروها رزم در جنگل را هم آموزش دیده و در درگیری با دشمن فرضی، تمرین دفاعی کنند.

فرمانده سپاه ناحیه بهشهر گفت: حفظ انسجام بسیجیان، تمرین برای دفاع در برابر دشمنان، بالا بردن توان دفاعی و رزمی، همچنین ارتقاء توان معرفتی و بصیرتی از اهداف این رزمایش ۴ روزه بود.

داغمه چی افزود: در این رزمایش برنامه های آموزشی متنوع رزمی، فرهنگی و عقیدتی از قبیل عملیات امنیتی و دفاع از کوی و برزن، برقراری ایست و بازرسی، امداد و نجات، کنترل جمعیت با محوریت مقابله با نا آرامی ها برگزار شد.

وی گفت: تمرین حرکت در شب با ستون کشی و تمرین تاکتیک های سناریوی رزمایش، جهت یابی در شب، امنیت و حفاظت از مراکز مهم شهر، کمین و ضد کمین، رزم شبانه، دفاع دورادور و هلی برن همراه با انفجارات و تیراندازی توسط بسیجیان ولایت مدار شهرستان بهشهر از برنامه های اجرا شده در رزمایش الی بیت المقدس امسال بود.

کد مطلب 3815206

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها