نتانیاهو تهدید به انحلال دولت خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو تاکید کرد که در صورت مخالفت با تصمیم وی برای به دست گرفتن اداره رسانه های گروهی، دولتش را منحل خواهد کرد.

این در حالی است که در پی تشدید اختلافات میان بنیامین نتانیاهو و موشه کحلون وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، کمیته ای متشکل از نمایندگان دفتر نخست وزیر و وزارت دارایی این رژیم مسئول رسیدگی به این مساله شده اند.

از سوی دیگر، اتحادیه کارگری رژیم صهیونیستی موسوم به «هیستادروت» تهدید کرده است که در صورت واگذاری اختیارات نظارت بر رسانه های گروهی به نخست وزیر و تعطیلی سازمان صدا و سیمای این رژیم، دست به اعتصاب نامحدود کاری زده و فعالیت تمامی بخش ها را فلج خواهد کرد.