به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه فدراسیون تکواندو دلایل ناکامی این رشته ورزشی در المپیک ریو ۲۰۱۶ را بررسی کرد، تصمیم به ادامه همکاری با مقانلو بعنوان سرمربی تیم ملی برای مرحله نهایی مسابقات گرندپری و پیکارهای جام جهانی در سال ۲۰۱۶ گرفت. البته در این بین مهدی بی باک و مهرداد یوسفی که بعنوان دستیاران مقانلو تیم را در بازیهای المپیک ریو همراهی می کردند از ادامه راه منصرف شدند.

ظاهرا یوسفی برای ادامه تحصیل عازم کشوری دیگر شد و مهدی بی باک که بعد از بازگشت از ریو در جلسه با مسئولین فدراسیون تکواندو قید ادامه همکاری را زده بود در دومین جلسه خود با فدراسیون نشین ها به بهانه عدم شرایط روحی از جمع کادرفنی تیم ملی تکواندو خداحافظی کرد. مقانلو هم که یاران قدیمی خود را از دست داده بود، تصمیم گرفت هادی افشار را بعنوان مربی بدنساز در کنار تیمش داشته باشد.

در اولین قدم و برای شرکت در دو تورنمنت ذکر شده در بالا، مقانلو ۱۵ ورزشکار را به اردوهای تیم ملی فراخواند و آغاز اردوی تیم ملی را یکم آبانماه اعلام کرد که البته از این تعداد فقط هفت نفر به اردو آمدند و مابقی بهانه تراشی کردند اما مقانلو با همین نفرات و تیمی بدون ستاره ها که مهمترین غایبین آن تکواندوکاران المپیکی بودند، اردوی تیم ملی را آغاز کرد.

درست ۵ روز بعد از آغاز اردوی نصفه و نیمه تکواندوکاران، مسابقات قهرمانی کشور در مشهد آغاز شد، جایی که جوانان جویای نام به دنبال فرصتی برای اثبات خود به کادرفنی تیم ملی بودند تا فرصت حضور در مسابقات جام جهانی را پیدا کنند اما نه خبری از کادرفنی تیم ملی بود و نه خبری از سازمان تک نفره تیم های ملی تکواندو! بیژن مقانلو اولین روز از مسابقات قهرمانی کشور را بدلیل تمرینات نصفه و نیمه تیم ملی از دست داد و در دومین روز این رقابت ها که همزمان با تعطیلی اردو بود نیز غیبت داشت. از غلامحسن ذوالقدری رییس سازمان تیم های ملی که البته اصرار زیادی بر ادامه کار سازمان تک نفره تیمهای ملی دارد نیز در این پیکارها حضور نداشت!

در این رقابت های دو روزه ۳۲ تکواندوکار، موفق به کسب مدال شدند، هوگوپوشانی که در صورت برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی، مجوز شرکت در این پیکارها را دارند اما در غیاب اعضای کادرفنی تیم ملی تکواندو، عملکرد هیچ یک از این نفرات برای مسابقات جام جهانی بررسی نشد.

با آغاز هفته دوم اردوی تیم ملی تکواندو، بالاخره اردو شکل و شمایل رسمی به خود گرفت و سه هوگوپوش صاحب نام یعنی فرزان عاشورزاده، سجاد مردانی و مسعود حجی زواره به جمع اردونشینان اضافه شدند اما بازهم خبری از ۵ تکواندوکار دیگر نبود. مهدی خدابخشی که پس از اختلاف با بیژن مقانلو در ریو برزیل حتی در جلسات فدراسیون هم حضور نداشت به همراه امید عمیدی، پوریا عرفانیان، حمیدرضا بیات و مرتضی شیری بازهم از حضور در اردوی تیم ملی سرباز زدند.

بیژن مقانلو در گفت و گویی در خصوص این ۱۵ تکواندوکار دعوت شده بیان کرده بود، عملکرد این نفرات و همچنین احیای سنگین وزن در تیم ملی ایران را مد نظر داشته، حالا با عدم حضور ۵ سنگین وزن تیم ملی با دعوت از ۳ تکواندوکار یعنی مهدی جلالی و امیررضا نیک سیرت که در مسابقات قهرمانی کشور موفق به کسب مدال طلا در دو وزن ۶۸- و ۷۴- کیلوگرم شده بودند به همراه محمد کاظمی، نشان داد که با دعوت این تکواندوکاران سبک وزن و میان وزن بر سر حرفش برای احیای سنگین وزن ایران نیست!

شاید اگر کادرفنی تیم ملی قید آغاز اردوی نصف و نیمه ملی پوشان و البته خالی از ستاره ها را می زد و آغاز اردوی تیم ملی را از ۸ آبانماه اعلام می کرد و در مسابقات قهرمانی کشور حضور پیدا می کرد، عملکرد محمدخانی خوزانی، فرشاد غیاثی، مهرزاد احمدی، مصطفی احمدی، فردین طاهری، آرش دباغ تفرشی، امیررضا رضایی، امیرحسین امیدی، سید احمد خسروفر، فاضل نوروزی و فردین نظرپور که مدال آوران سه وزن بالای این رقابت ها (۸۰-، ۸۷- و ۸۷+ کیلوگرم) بودند را مورد بررسی قرار می داد و به قول خودش حالا که عزمش را جزم کرده تا سنگین وزن ایران را احیا کند، حداقل یکی از این نفرات را به اردوی تیم ملی دعوت می کرد!

به هرحال نحوه دعوت از تکواندوکارانی که هم اکنون در اردوی تیم ملی حضور دارند، بر همگان پوشیده است!

یعقوبی، اسبقی، حجی زواره و مردانی که قرار است در مسابقات فاینال گرندپری شرکت کنند و اگر در این رقابت ها آسیب ببینند عملا نمی توانند در پیکارهای جام جهانی حضور پیدا کنند! سعید رجبی که در جام جهانی قبل با از دست دادن امتیازات مختلف بزرگترین ضربه را به تیم ملی زد. مهدی جلالی، امیررضا نیک سیرت و محمد کاظمی هم که هر ۳ در اوزان پایین رقابت می کنند و برای کسب نتیجه در جام جهانی هرچند که محدودیت وزن است اما نیاز به ورزشکاران سنگین وزن به وضوح قابل لمس است!

با این تفاسیر به دلیل پیدا نکردن رابطه منطقی برای دعوت از هوگوپوشان به اردوی تیم ملی، به نظر می رسد، مقانلو از مدت ها قبل تیمش را برای مسابقات جام جهانی بسته است و می خواهد از عاشورزاده، یعقوبی، اسبقی، رجبی، حجی زواره و مردانی استفاده کند.

به هرحال این سومین تجربه بیژن مقانلو در پیکارهای جام جهانی است او در دو دوره قبل یک نقره و یک برنز گرفته است و تمام آزمون و خطاهای خود را پس داده است و حالا انتظاری غیر از کسب مدال طلا از تیم ایران نمی رود!