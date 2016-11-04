کشفیات کالای قاچاق در هرمزگان ۶۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار عزیزالله ملکی در تشریح و تبیین پیامدهای قاچاق کالا بر فرهنگ و اقتصاد جامعه اظهارداشت: امروز تجارت پنهان و بعضاً آشکار قاچاق کالا خسارات فراوانی از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به کشور ما وارد کرده است.
وی بیانداشت: تجملگرایی، جذابیت کالای خارجی، تغییر الگوی مصرف، جوابگو نبودن تولیدات داخلی موجب شده میل و اشتیاق مردم به کالای وارداتی زیاد شود و سوداگران اقتصادی که حرفه قاچاق را آسان و کمهزینه میبینند تمام سرمایههای خود را در این راه بهکار میبندند که همانند سارقان زودتر به امیال نفسانی خود برسند و چرخ اقتصاد کشور را از حرکت بیندازند.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان افزود: استان هرمزگان بهدلیل موقعیت خاص اقتصادی و مرزهای آبی، اصلیترین مرکز فعالیت مبادلات تجاری قانونی و غیرقانونی کشور محسوب میشود بهطوری که بیش از ۶۰ درصد مبادلات بازرگانی کشور از طریق گمرک شهید رجایی و گمرک شهید باهنر صورت میگیرد و علاوه بر آن، نزدیک به ۷۰ درصد ترانزیت خارجی کالا نیز از طریق بنادر مذکور انجام میشود.
سردار ملکی ادامه داد: به همین نسبت نیز بیشترین معابر غیر رسمی در سواحل این استان شناسایی شدهاند که عمدتاً کالاهایی مانند؛ سیگار، گوشی تلفن همراه، تلویزیون، البسه، لوازم خانگی و برقی، ظروف آشپزخانه، انواع دوربینهای دیجیتالی، انواع اسباببازی، رایانه و قطعات یدکی مربوطه، لوازم یدکی خودرو، لوازم آرایشی و بهداشتی توسط شناورهای سبک و سنگین از بندر خصب، رأسالخیمه، جزیره هرمز و منطقه آزاد قشم وارد کشور میکنند.
وی بیان کرد: یکی از عوامل مهمی که در ایجاد احساس آرامش در میان افراد جامعه نقش مهمی دارد، برخورداری از رفاه نسبی و پویایی اقتصاد جامعهای است که در آن زندگی میکنند، این امر بدیهی است که مسؤولیت پویایی و سلامت اقتصاد یک جامعه تنها بر عهده دولتها و حکومتها نیست و همه اقشار جامعه در این زمینه دارای نقش هستند.
فرمانده انتظامی هرمزگان تصریحکرد: قاچاق کالا پدیدهای است که از جهات گوناگون، حیات سالم اقتصادی و فرهنگی یک جامعه را تهدید میکند و لازم است با شناخت آسیبهای آن به وظیفه خود در این خصوص به خوبی عمل کنیم.
سردار ملکی، مهمترین پیامدهای منفی قاچاق کالا بر اقتصاد جامعه را کاهش درآمد ملی و ضعف تولیدات داخلی، کاهش فرصتهای شغلی، کاهش انگیزه کار و فعالیتهای سالم اقتصادی، ایجاد شکاف طبقاتی و افزایش بیعدالتی، فقدان کنترل کیفیت کالاهای قاچاق و همچنین پیامدهای اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا را اختلال در الگوی مصرف جامعه، هجمه فرهنگی، تضعیف حاکمیت و بیاعتمادی مردم به نظام اقتصادی، ایجاد درآمدهای نامشروع برای قاچاقچیان و تقویت روحیه قانونگریزی و نبود حس احترام به قانون عنوان کرد.
فرمانده انتظامی هرمزگان تصریحکرد: کالاهای قاچاق به لحاظ فرهنگی، تأثیر مخربی بر الگوی مصرف جامعه بهجای میگذارد و ماهیت اغلب اینگونه کالاها که عمدتاً غیر ضروری است جامعه را به سوی تفننطلبی و تجملگرایی سوق میدهد، هنگامی که کالاهای لوکس با قیمت ارزان وارد کشور میشود، بالطبع مصرف اینگونه کالاها افزایش مییابد از این رو الگوی مصرف، بهویژه برای قشر مرفه جامعه که قدرت خرید بیشتری دارند بهسوی استفاده از کالاهای لوکس و مصرفی میگراید و آثار منفی فرهنگی بر جامعه میگذارد.
ملکی در پایان، ارزش ریالی مجموع کالاهای قاچاق کشفشده در هفت ماهه امسال را ۴۵۰ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان عنوان و تصریح کرد: این کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد افزایش داشته، همچنین از ابتدای سالجاری ضمن شناسایی و توقیف دو هزار و ۱۶۶ دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل و فعال در قاچاق کالا، سه هزار و ۱۴ تن از عوامل، عناصر و قاچاقچیان کالا در استان دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدهاند.
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