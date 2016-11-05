۲۳ درصد تصادفات در زنجان به علت واژگونی خودرو است

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به واژگونی خودرو در جاده های استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی هفت ماهه سالجاری ۲۳ درصد از تصادفات در جاده های استان زنجان به علت واژگونی خودرو بوده است.

وی اظهار کرد: متاسفانه رانندگان به علت نبستن کمر بند ایمنی و توانایی نداشتن کنترل وسیله باعث واژگونی خودرو می شوند.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: طی هفت ماهه سالجاری چندین مورد از تصادفات فوتی در جاده های استان زنجان به علت پرت شدن به بیرون از خودرو بوده است و سرنشیان به علت نبستن کمربند ایمنی به بیرون پرت می شوند.

شیر محمدی تاکید کرد: متاسفانه بیشتر فوت‌شدگان در واژگونی خودرو در جاده‌های استان زنجان طی هفت ماهه سال‌جاری کودکان بودند.

وی گفت: متاسفانه فرهنگ بستن کمربند ایمنی در جامعه به خوبی نهادینه نشده است و رانندگان تنها به محض دیدن دوربین مدار بسته و پلیس اقدام به بستن کمربند ایمنی می‌کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان یاد آورشد: براساس قانون باید صندلی‌های عقب خودرو هم به کمربند ایمنی مجهز باشند و سرنشینان هم از این کمربند استفاده کنند.