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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۱۳

رئیس پلیس راه استان زنجان:

۲۳ درصد تصادفات در زنجان به علت واژگونی خودرو است

۲۳ درصد تصادفات در زنجان به علت واژگونی خودرو است

زنجان- رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: طی هفت ماه سالجاری ۲۳ درصد از تصادفات فوتی در جاده های زنجان واژگونی خودرو بوده است.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به واژگونی خودرو در جاده های استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی هفت ماهه سالجاری ۲۳ درصد از تصادفات در جاده های استان زنجان به علت واژگونی خودرو  بوده است.

وی اظهار کرد: متاسفانه رانندگان به علت نبستن  کمر بند ایمنی و توانایی نداشتن کنترل وسیله باعث واژگونی خودرو می شوند.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: طی هفت ماهه سالجاری چندین مورد از تصادفات فوتی در جاده های استان زنجان به علت پرت شدن به بیرون از خودرو بوده است و سرنشیان به علت نبستن کمربند ایمنی به بیرون پرت می شوند.

شیر محمدی تاکید کرد: متاسفانه بیشتر فوت‌شدگان در واژگونی خودرو در جاده‌های استان زنجان طی هفت ماهه سال‌جاری کودکان بودند.

وی گفت: متاسفانه فرهنگ بستن کمربند ایمنی در جامعه به خوبی نهادینه نشده است و رانندگان تنها به محض دیدن دوربین مدار بسته و پلیس اقدام به بستن کمربند ایمنی می‌کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان یاد آورشد: براساس قانون باید صندلی‌های عقب خودرو هم به کمربند ایمنی مجهز باشند و سرنشینان هم از این کمربند استفاده کنند.

کد مطلب 3815219

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