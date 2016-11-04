مادر اولین شهید دانش آموز هرمزگان به فرزند شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مرادی، مادر بزرگوار شهید موسی آزموده به علت کهولت سن صبح امروز ۱۴ آبان ماه ۹۵ دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار فرزند شهیدش شتافت.

پیکر پاک این مادر شهید بر دستان پرمهر مردم ولایی و همیشه در صحنه جزیره هرمز تشییع و به خاک سپرده شد.

زندگی نامه شهید موسی آزموده اولین شهید دانش آموز استان هرمزگان د ردفاع مقدس و اولین شهید جزیره هرمز، ۲۷ مرداد ماه ۱۳۴۲در جزیره هرمز متولد شد پدرش حسین آزموده بود و مادرش فاطمه نام داشت تا مقطع راهنمایی تحصیل کرد و به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. نهم آذر ماه ۱۳۶۰در بستان و عملیات طریق القدس بر اثر ترکش مستقیم شهید شد. پیکر مطهر این شهید در گلزار شهدای جزیره هرمز به خاک سپرده شد.

حجت الاسلام مهدی دری با حضور در جمع اعضای خانواده شهید موسی آزموده حضور یافت و درگذشت این ام الشهید را تسلیت گفت.

امام جمعه هرمز با بیان این‌که والدین شهدا، نعمتی ماندگار در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند تصریح کرد: مردم ایران هیچ‌گاه ایثار و فداکاری پدران و مادران شهدا را در آبیاری نهال انقلاب که با تقدیم خون فرزندان‌شان انجام دادند، فراموش نمی‌کنند و برای همیشه قدردان گذشت خانواده‌های شهدا خواهد بود.



حجت الاسلام دری با اذعان به این‌که اطاعت از ولایت و تاکید بر اجرای فرامین امام راحل از اعتقادات قلبی شهید موسی آموده بود، گفت: شهادت در راه خدا و رضوان الهی، اجر و هدیه خداوند به شهدا بود.

او تربیت فرزندانی خداجو و مدافع اسلام و انقلاب را ثمره تلاش‌های این مادر شهید دانست و اظهار کرد: ثمره زندگی پربار این مادر شهید، تربیت فرزندانی است که همواره خادم انقلاب و نظام بوده و هستند.