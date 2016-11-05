۴۵۰ مسجد در مناطق شهری و روستایی شهرستان زنجان فعال است

حجت الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت ۴۵۰ مسجد شهری و روستایی در شهرستان زنجان خبر داد و افزود: مسجد مکانی برای همکاری، همدلی، همفکری و محل عبادت بین بنده و خالق بوده است.

وی اظهار کرد: از صدر اسلام امور مردم در مساجد رقم می خورده و دراسلام جایگاه مسجد بسیار ویژه است و امروز هم باید با مدیریت درست و برنامه ریزی شده برنامه هایی در مساجد برگزار شود که باعث جذب جوانان شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: در ۲۸۰ روستای بالای ۵۰ خانوار شهرستان زنجان مساجد فعال داریم و برنامه های مناسبتی برگزار می شود.

خسروی به‌کار کرد فرهنگی مساجد اشاره کرد و یاد آورشد: بنای مسجد فرهنگی است و باید کارهای فرهنگی در مساجد انجام شود.

وی تاکید کرد: باید از کارکرد مسجد برای تربیت فرزندان استفاده شود چراکه نسل جوانان در تیر رس هجمه فرهنگی دشمن هستند و برنامه های فرهنگی و دینی در مساجد شهرستان زنجان تقویت شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان با بیان اینکه گرایش جوانان به مساجد مانع رفتن جوانان به سمت کارهای خلاف می شود، تصریح کرد: در مساجد برنامه‌هایی مدون در پای منبرها در دستور کار قرار گیرد چرا که مسجد یک مکان فرهنگی بوده و در بحث کاهش آسیب های اجتماعی موثر است.