  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۳۹

هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس؛

تساوی آرسنال مقابل تاتنهام/ دربی لندن برنده نداشت

تساوی آرسنال مقابل تاتنهام/ دربی لندن برنده نداشت

تیم فوتبال آرسنال در دربی لندن مقابل تاتنهام متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال آرسنال و تاتنهام دیدار خود را روز یکشنبه در ورزشگاه امارات برگزار کردند که این دربی برنده نداشت و دو تیم با تساوی یک بر یک به کار خود پایان دادند.

در این بازی که از هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس برگزار شد کوین ویمر بازیکن تیم تاتنهام در دقیقه ۴۳ به اشتباه دروازه خود را گشود تا آرسنال نیمه نخست را یک بر صفر برنده شود.

در نیمه دوم تاتنهام بازی را هجومی شروع کرد و در دقیقه ۵۱ روی ضربه پنالتی هری کین به گل دست یافت. بعد از آن آرسنال حملات زیادی را روی دروازه حریف ایجاد کرد اما نتوانست به گل دوم برسد و در ورزشگاه اختصاصی خود به تساوی یک بر یک تن داد.

آرسنال بعد از این تساوی ۲۴ امتیازی شد و در رده سوم جدول ایستاد. چلسی با ۲۵ امتیاز صدرنشین است. منچستر سیتی نیز با ۲۴ امتیاز و تفاضل گل بهتر از آرسنال در رده دوم قرار دارد.

کد مطلب 3815228

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها