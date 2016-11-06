تساوی آرسنال مقابل تاتنهام/ دربی لندن برنده نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال آرسنال و تاتنهام دیدار خود را روز یکشنبه در ورزشگاه امارات برگزار کردند که این دربی برنده نداشت و دو تیم با تساوی یک بر یک به کار خود پایان دادند.

در این بازی که از هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس برگزار شد کوین ویمر بازیکن تیم تاتنهام در دقیقه ۴۳ به اشتباه دروازه خود را گشود تا آرسنال نیمه نخست را یک بر صفر برنده شود.

در نیمه دوم تاتنهام بازی را هجومی شروع کرد و در دقیقه ۵۱ روی ضربه پنالتی هری کین به گل دست یافت. بعد از آن آرسنال حملات زیادی را روی دروازه حریف ایجاد کرد اما نتوانست به گل دوم برسد و در ورزشگاه اختصاصی خود به تساوی یک بر یک تن داد.

آرسنال بعد از این تساوی ۲۴ امتیازی شد و در رده سوم جدول ایستاد. چلسی با ۲۵ امتیاز صدرنشین است. منچستر سیتی نیز با ۲۴ امتیاز و تفاضل گل بهتر از آرسنال در رده دوم قرار دارد.