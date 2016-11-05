خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تلفن و اینترنت از نیازهای اساسی زندگی مردم است و می‌توان گفت در حال حاضر بسیاری از خدمات اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و غیره از طریق شبکه مخابراتی و زیرساخت‌های مربوط به آن فراهم می‌شود.

قرن جدید، قرن ارتباطات و تکنولوژی است و اینترنت نقش تاثیرگذاری در زندگی مردم ایفا می‌کند، گرایش مردم به استفاده از اینترنت و احساس نیاز به این فناوری رو به افزایش است.

در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری در سطح کشور در زمینه توسعه شبکه‌های مخابراتی صورت گرفته است و چندین اپراتور بزرگ تلفن همراه نیز در کشور مشغول به فعالیت هستند که دامنه گسترش آنها از کلان‌شهرها تا روستاهای دورافتاده کشیده شده است.

رقابت اپراتورهای فعال در این زمینه باعث شده است تا شاهد ارائه امکاناتی بسیار خوبی و آنتن دهی مطلوب در اکثر نقاط کشور باشیم ولی هنوز هم نقاطی هستند که در این زمینه مشکلاتی دارند.

در قرن جدید که قرن تکنولوژی و ارتباطات است مشکل آنتن دهی موبایل و عدم دسترسی به اینترنت یک مشکل اساسی است.

در استان بوشهر نیز گام هایی در این زمینه برداشته شده است اما متاسفانه در شهرستان جم هنوز هم مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.

شهرستان جم در زمینه اینترنت، تلفن ثابت، همراه اول و ایرانسل، زیر ساخت های مخابرات، عدم آنتن دهی تلفن همراه در برخی روستاها و راه‌های مواصلاتی و برخی مسائل دیگر در این زمینه دچار مشکلات عدیده‌ای است که نیازمند توجهات ویژه مسئولان است.

در حالی که هر روز تکنولوژی جدیدی وارد بازار می‌شود و اینترنت یکی از ملزومات استفاده از آنها است، مردم شهرستان جم با کمبودها و مشکلات زیادی در زمینه استفاده از اینترنت روبرو هستند.

زیرساخت‌های ارتباطی جم توسعه نیافته است

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان جم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوره‌ای که در آن زندگی می‌کنیم به عصر ارتباطات و جهان امروزی به دهکده جهانی مشهور است.

علی پریشان گفت: بی‌شک زندگی و ارتباط در چنین مکان و زمانی مستلزم داشتن امکانات و تکنولوژی ارتباطی مجهز و نوین اعم از سخت افزاری و نرم افزاری است.

وی تصریح کرد: یکی از معضلات شهرستان جم چه در بخش مرکزی و چه در بخش ریز، وضعیت نامناسب اینترنت تلفن‌های همراه اول و ایرانسل است که از مطالبات جدی مردم و نمایندگان آنها در شوراها است.

اختلالات مکرر اینترنت تلفن‌همراه اول و ایرانسل

پریشان با بیان اینکه در بحث اینترنت در این چند سال کمتر شاهد توسعه و تجهیز آن بودیم، مخابرات جم تلاش‌های خوبی در این زمینه داشته اما هنوز وضعیت نابسامان اینترنت تلفن همراه اول و ایرانسل حل نشده است.

این عضو شورای اسلامی شهر جم گفت: مدیر کل مخابرات استان بوشهر باید برای حل معضلات شبکه تلفن همراه تلاش کند و موانع موجود را برطرف شود.

وی افزود: تماس‌های مکرر صورت گرفته با شورا اسلامی، نشان از نارضایتی شدید مردم از قطعی‌ها و اختلالات مکرر اینترنت تلفن‌همراه اول و ایرانسل است.

شعار دهکده جهانی و اینترنتی که لنگ می‌زند

رئیس شورای اسلامی روستای آبگرمک شهرستان جم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: علیرغم تلاش دولت تدبیر و امید در خصوص ارتقاء سطح ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و توجه ویژه به تامین اینترنت بیش از ۱۸ هزار روستا و استفاده از توان بخش خصوصی، متاسفانه شهرستان جم از معدود جاهایی است که با مشکل اینترنت و در بعضی نقاط روستایی حتی با مشکل تلفن ثابت و تقویت آنتن تلفن همراه نیز مواجه است.

مصطفی نصیری افزود: امروز ما شعار دهکده جهانی و فراتر از آن سر می‌دهیم اما ضعف در خدمات رسانی و یا ارائه خدمات ضعیف به این شهرستان استراتژیک موجبات نارضایتی اقشار مختلف جامعه، من جمله ادارات و نهادها و شرکت‌ها و اصحاب رسانه و... به همراه داشته است.

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی جم گفت: امروز با تلاش دولتمردان و سیاست های دولت و اتصال شبکه ارتباطی شهرستان به فیبر نوری، انتظارات و توقعات مردم و مسئولین بیش از پیش شده و می‌بایست متولیان امر در زمینه رفع این دغدغه به عنوان یک مطالبه جدی از تمام امکانات، ظرفیت ها و پتانسیل موجود استفاده کرده و به بخشی از خواسته های عمومی مردم و سیاست های دولت جامه عمل بپوشانند.

مخابرات جم مشکلات اساسی و ریشه‌ای دارد

رئیس شورای اسلامی شهرستان جم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: مخابرات شهرستان جم مشکلات اساسی و ریشه‌ای دارد که باعث شده است علی رغم تلاش های متعدد مسئولین، زیرساخت‌ها در این زمینه به خوبی توسعه پیدا نکند.

حسین محدثی بیان داشت: عملکرد مخابرات شهرستان جم در ابتدا خیلی خوب بود و ایشان بسیار پر انرژی بود ولی به لحاظ مشکلات اساسی در مخابرات شهرستان وعده‌های ایشان به مردم و شوراهای شهرستان نیز امروز و فردا می‌شود و گاها تحقق نمی‌یابد.

وی با بیان اینکه فرسوده، افتادن و خم شدن پایه‌های مخابراتی و کابل‌های تلفن ثابت در شهرها و روستاها و عدم پیگیری برای رفع این مشکلات با وجود تذکرات متعدد مردمی قابل قبول نیست.

محدثی گفت: برخی از مسایل و مشکلات از جمله عدم پوشش تلفن همراه در برخی نقاط شهری، روستایی و مسیر جاده‌ای و نداشتن توسعه شبکه تلفن ثابت در برخی نقاط شهرستان از حدود ۱۰ سال گذشته است.

همچنان با معضل اینترنت لاک‌پشتی و عدم پوشش اینترنت ۳G و ۴G در اغلب نقاط شهرستان رو به رو هستیم عضو شورای اسلامی شهر ریز خاطرنشان کرد: با وجود همکاری قابل تحسین شوراها، شهرداری و دهیاری‌ها همچنان با معضل اینترنت لاک‌پشتی و عدم پوشش اینترنت ۳G و ۴G در اغلب نقاط شهرستان رو به رو هستیم که با وعده های توخالی و ناامید کننده از طرف مسئولان مخابرات امروز و فردا می شود.

هر روز که می‌گذرد، تلفن و اینترنت کاربردی‌تر می‌شوند، نسل‌های جدید وارد بازار می‌شود و افراد نیز وابستگی بیشتری به آن پیدا می‌کنند ولی شهرستان جم همگام با این نیازها جلو نرفته و وعده‌های مسئولان به این شهرستان هنوز محقق نشده است و مشخص هم نیست چه وقت محقق خواهد شد.