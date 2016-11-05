خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: آزادراه خرم‌آباد - پل زال با اخذ عوارض ۱۲ تا ۵۰ هزارتومانی عنوان یکی از گران‌ترین عوارضی‌های کشور را یدک می‌کشد، گران بودن عوارض این آزادراه موجب شده تا کمتر از ۵۰ درصد خودروهای عبوری از شاهراه ترانزیتی شمال - جنوب، تردد در این آزادراه را به مسیر قدیمی خرم‌آباد - پلدختر ترجیح دهند که همین تعداد نیز انتقادات و نگرانی‌هایی بابت عوارض عبور از این محور دارند.

قیمت عوارض پرداختی برای خودروهای سواری که از آزادراه خرم‌آباد - پل زال عبور می‌کنند هم اکنون ۱۲ هزار تومان است و این در حالی است که این رقم امسال نزدیک به ۱۴ درصد رشد داشته است.

همچنین در این آزادراه کامیون‌های کشنده با پرداخت ۳۲ و ۳۸ هزار تومان و تریلی ها با ۵۰ هزار تومان بیشترین مبلغ عوارضی را پرداخت می‌کنند.

گران بودن عوارض همچنان بار ترافیک را بر روی جاده قدیم خرم‌آباد - پل‌دختر حفظ کرده تا مردم محلی و مسافران همچنان از این محور تردد کنند، موضوعی که موجب تصادفات وحشتناکی در این مسیر شده است این در حالیست که آزادراه خرم‌آباد - پل زال یکی از مهم‌ترین مسیرهای ارتباطی شمال به جنوب کشور و شاهراه تزانزیتی محسوب می‌شود که مطابق برخی آمار روزانه بیش از هشت هزار خودروی سبک و سنگین از این آزادراه عبور می‌کند.

گران بودن عوارض و همچنین نبود امکان تردد مردم محلی از این آزادراه همچنان بار ترافیک را بر روی جاده قدیم خرم‌آباد - پل‌دختر حفظ کرده تا مردم و مسافران همچنان از این محور تردد کنند، موضوعی که موجب تصادفات وحشتناکی در این مسیر شده است.

حال که همچنان خرم‌آباد - پلدختر شاهد حجم بالای ترافیک عبوری است احیای جاده قدیمی و تعریض آن به‌عنوان یکی از اولویت‌های مدیریت ارشد استان در دستور کار قرارگرفته اما روند اجرای پروژه همچنان کند است.

رانندگی در جاده‌ای پرپیچ‌وخم

یک راننده مینی‌بوس که در محور پلدختر - خرم‌آباد مسافرکشی می‌کند به خبرنگار مهر گفت: این مسیر در موازات رودخانه کشکان و ارتفاعات زاگرس طراحی و احداث‌شده و دارای پیچ‌های خطرناک، پرتگاه‌های متعدد و نقاط حادثه‌خیز فراوانی است.

رضا رضایی بابیان اینکه رانندگان از جاده پلدختر- خرم‌آباد به‌عنوان جاده مرگ یاد می‌کنند افزود: رانندگی در این محور نیاز به تمرکز و هوشیاری بالایی دارد چراکه این مسیر پرپیچ‌وخم و با شانه راه باریک بوده و راننده باید با دقت بیشتری رانندگی کند.

یک راننده خودروی سنگین با انتقاد از وضعیت جاده پلدختر - خرم‌آباد گفت: این مسیر یکی از محورهای اصلی استان و کشور بوده و ۱۲۰ کیلومتر مسافت دارد و به‌واسطه موقعیت خاص جغرافیایی جاده‌ای پرخطر محسوب می‌شود.

نامدار جلیلیان افزود: عملیات احداث جاده پلدختر- خرم‌آباد در دهه ۳۰ توسط مهندسان خارجی صورت گرفته و امروز همواره با بار ترافیکی بالا تصادفات زیادی در آن رخ می‌دهد.

وقوع تصادفات ناگوار در محور پلدختر - خرم‌آباد

یک راننده سواری نیز از کم‌عرض بودن جاده و وجود پیچ‌های خطرناک در این محور انتقاد کرد و اظهار داشت: هرروز به میزان تصادفات این محور افزوده می‌شود چراکه در حد استاندارد نیست و رانندگان را با مشکل مواجه می‌کند.

بهزاد سیفی افزود: چهار خطه کردن این محور که یک محور ترانزیتی بوده کاری ضروری است و موجب کاهش میزان تصادفات و آمار مرگ‌ومیر جاده‌ای می‌شود و مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید در این رابطه تدابیری اندیشیده و وضعیت بغرنج این محور را برطرف کنند.

بخشدار معمولان در رابطه با وضعیت محور پلدختر - خرم‌آباد در سخنانی اظهار داشت: جاده ترانزیتی خرم‌آباد- پلدختر تا «ویسیان» چهار خطه شده و ازنظر ترافیکی مشکل خاصی ندارد این مسیر ۱۰ کیلومتر پایین‌تر از ویسیان به سمت معمولان دارای پیچ‌های خطرناک و نقاط حادثه‌خیز بوده که بخشی از آن تا روستای «قالبی» روکش آسفالت شده است.

عباس محمودی افزود: از روستای «قالبی» تا معمولان دیگر روکش آسفالت نشده و چهار خطه نکردن آن موجب حجم ترافیکی زیاد و تصادفات ناگوار رانندگی شده است.

ضرورت چهار خطه کردن محور پلدختر - خرم‌آباد

بخشدار معمولان افزود: وجود این مسائل موجب شده که آمار تلفات جاده‌ای در این مسیر نسبت به بعضی مسیرها بیشتر باشد و به‌عنوان‌مثال جاده «تنگ گاو زرده» معمولان باریک و گنجایش این حجم ترافیک را ندارد.

محمودی گفت: این جاده در مسیر «جلگه خلج» جزو حوزه بخش مرکزی پلدختر هنوز چهار خطه نشده و این موضوع نیز یکی از عوامل تصادفات در مسیر است.

وی افزود: حدود سه تا چهار کیلومتر از این مسیر پایین‌تر از معمولان به سمت پلدختر چهار خطه آماده آسفالت بوده و امیدواریم این قسمت جاده نیز به‌زودی مورد بهره‌برداری قرارگرفته و تا حدودی بتواند مشکل وقوع تصادفات را رفع کند.

بخشدار معمولان گفت: انتظار می‌رود چهار خطه کردن مسیر «جلگه خلج» تا معمولان و از معمولان تا «ویسیان» موردتوجه متولیان و مدیرکل راه و شهرسازی استان قرار گیرد تا در این مسیر قدیمی پرتردد و پرترافیک شاهد کاهش آمار تلفات و تصادفات باشیم.

نرخ بالای عوارض، رانندگان را از تردد در خرم زال منصرف می‌کند

بیشتر مواقع چون در این نقطه راه انحرافی وجود نداشته و ۱۰۰ درصد از اطراف بسته است با بروز تصادف بازگشایی جاده ساعت‌ها به طول می‌انجامد وی افزود: قسمت تونل معمولان در این مسیر حادثه‌خیز بوده به‌ویژه پیچی که بین دو تونل واقع‌شده موجب بروز حادثه می‌شود و بیشتر مواقع چون در این نقطه راه انحرافی وجود نداشته و ۱۰۰ درصد از اطراف بسته است با بروز تصادف بازگشایی جاده ساعت‌ها به طول می‌انجامد.

محمودی گفت: بعضی از نقاط این جاده مانند «چم حیدر» و «دمرود» معمولان در حاشیه و نزدیک رودخانه واقع‌شده و به هنگام سیلاب زیرآب رفته و موجب خسارت می‌شود که مسئولان باید بهسازی و بازسازی این نقاط را در نظر داشته باشند.

جاده پلدختر- خرم‌آباد جاده‌ای بین‌المللی و قدیمی اما کم‌عرض و خطرناک بوده که هرلحظه در آن احتمال وقوع حادثه رانندگی می‌رود فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر نیز در رابطه با این محور اظهار داشت: جاده پلدختر- خرم‌آباد جاده‌ای بین‌المللی و قدیمی اما کم‌عرض و خطرناک بوده که هرلحظه در آن احتمال وقوع حادثه رانندگی می‌رود و این محور از سمت خرم‌آباد و ویسیان به‌طرف پلدختر دارای پیچ‌های خطرناک و حادثه‌خیز فراوان است.

سرهنگ صفر عبد الوند افزود: باوجود پیچ‌های خطرناک و ملموس در این جاده تردد در آن به‌سختی صورت می‌گیرد چراکه این محور جاده‌ای قدیمی و مخصوص ماشین‌های آن زمان ساخته‌شده و اکنون باوجود ترافیک موجود دیگر پاسخگو نیست.

وی گفت: ساخت آزادراه پل زال و عدم توان مردم برای پرداخت عوارض سنگین آن موجب شده که بیشتر تردد و رفت‌وآمد در محور قدیم پلدختر - خرم‌آباد صورت گیرد و ازدحام در آن بیش از انتظار است.

۵۰۰ میلیارد ریال برای چهار خطه کردن محور نیاز داریم

وی گفت: استاندارد نبودن این محور موجب بروز سوانح رانندگی و کشته شدن رانندگان و مسافران در این محور می‌شود.

فرمانده انتظامی پلدختر بابیان اینکه چند سالی است که اداره راه و شهرسازی عملیات چهار خطه کردن این مسیر را آغاز کرده و هنوز تکمیل‌نشده است گفت: از مسئولان و دست‌اندرکاران انتظار می‌رود به خاطر رفاه حال مسافران دست‌به‌کار شوند و در چهار خطه کردن این جاده تسریع کنند.

احمد عباسی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان پلدختر نیز در این رابطه اظهار داشت: ۲۸ کیلومتر از طرح چهار خطه محور پلدختر- خرم‌آباد با پیشرفت فیزیکی ۶۸ درصد در قالب ۶ قطعه توسط پیمانکاران طرف قرارداد در دست اقدام بوده و برای تکمیل آن مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

بنابراین گزارش آزادراه خرم‌آباد - پل زال به طول ۱۰۴ کیلومتر به‌عنوان گلوگاه شاهراه ترانزیتی شمال به جنوب کشور با صرف اعتباری بالغ‌بر ۷۵۰ میلیارد تومان با مشارکت ۵۰ درصدی بخش خصوصی احداث‌شده است.

به‌رغم سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای احداث این آزادراه همچنان بخش عمده ترافیک عبوری از محور شمال - جنوب بر روی جاده قدیمی این مسیر قرار دارد که به لحاظ ایمنی با مشکلات جدی مواجه است.