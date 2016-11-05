۵۶۰ قالیباف در زنجان تسهیلات دریافت کردند

محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، به اعطای تسهیلات به قالیبافان زنجانی اشاره کرد و افزود: از شهریورماه سال گذشته تاکنون بیش از ۵۶۰ قالیباف تسهیلات دریافت کردند.

وی اظهار کرد: تمام کسانی که سال گذشته برای وام ثبت‌نام کرده‌اند به ترتیب وام تسهیلات بانکی دریافت کردند.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: وام به قالیبافان با بهره چهار درصد پرداخت می‌شود و قالیبافانی که ذخیره هستند، در نوبت خواهند بود و با تخصیص اعتبار برای این قالیبافان هم تسهیلات وام بانکی پرداخت می شود.

جعفری گفت: در مجموع بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که وام برای هر قالیباف پنج میلیون تومان بوده است.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تعداد قالی‌بافان در استان زنجان را بیش از ۲۰ هزار نفر اعلام کرد.

جعفری افزود: اعطای تسهیلات به زنان سرپرست خانوار که فرش باف بوده و بیمه هستند ۱۰ میلیون تومان، فرش بافان مرد هم که سرپرست خانوار می باشند ۱۰ میلیون تومان و برای دختران مجرد فرش باف که بالای ۳۰ سال دارند و خود سرپرست هستند ۴ الی ۷ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان گفت: در این میان فرش بافانی که بیمه فرش بافی نیستند ولی در این عرصه فعالیت می کنند و تا ۶۰ سال سن دارند می توانند برای دریافت وام اقدام کنند.