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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۱۶

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ابهر:

اطلاعات ۲۱۰ مداح ابهری در سامانه طوبی ثبت شده است

اطلاعات ۲۱۰ مداح ابهری در سامانه طوبی ثبت شده است

زنجان- رئیس اداره تبلیغات شهرستان ابهر گفت: اطلاعات ۲۱۰ مداح ابهری در سامانه طوبی ثبت شده است.

حجت الاسلام حسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود ۲۸۰ هیئت مذهبی مجوزدار در شهرستان ابهر خبر داد.

وی به طرح سامانه طوبی اشاره کرد و یاد آور شد: در این میان اطلاعات ۲۱۰ مداح در شهرستان ابهر در سامانه طوبی ثبت شده است و این افراد با تأیید در سیستم کدی را دریافت خواهند کرد و سطح مداحی افراد مشخص می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات شهرستان ابهر گفت: سطح‌بندی در سامانه طوبی در چهار سطح صورت می گیرد و این سطح‌بندی بر اساس میزان تحصیلات، سطح آگاهی و دانش در حوزه دین و تاریخ است.

محمدی تاکید کرد: با اجرای این طرح پایگاه اطلاعاتی تشکل‌های مذهبی قابل‌دسترسی خواهد بود و در نخستین گام اجرای فاز اول، اطلاعات مداحان و شعرای آئینی ثبت می شود.

وی افزود: این افراد می‌توانند اطلاعات خود را به‌صورت اینترنتی و حضوری در سامانه طوبی درج کنند و با تأیید در سیستم کدی را دریافت خواهند کرد و سطح مداحی افراد مشخص می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ابهر به مزایای اجرای طرح طوبی اشاره کرد و یادآور شد: این طرح گام مهمی در ساماندهی هیئت‌های مذهبی است و بانک اطلاعاتی هیئت‌ها در دسترس خواهد بود و فعالیت‌ها هم منسجم می‌شود و این طرح در تدوین و برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی به مسئولان کمک کرده و با اجرای این طرح فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی در استان تسریع  و کیفی سازی می‌شود.

محمدی گفت: برای اینکه مساجد و هیئت‌ها قرآن محور، آموزش محور و برنامه محور باشند طرح سامانه طوبی اجرا می‌شود.

کد مطلب 3815233

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