هشدار نسبت به وقوع عملیاتهای تروریستی در آمریکادر آستانه انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، سازمان اطلاعات آمریکا به نهادهای دولتی در دو ایالت نیویورک و نیوجرسی و ادارات پلیس هشدار داده است که تهدیداتی مبنی بر وقوع عملیات های تروریستی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور در تاریخ ۸ نوامبر جاری دریافت کرده است.

رویترز به نقل از مسئولان اداره فرودگاه ها و بنادر این دو ایالت اعلام کرد که تدابیر امنیتی شدیدی در تعدادی از مرکز زیربنایی حیاتی مانند فرودگاه ها اتخاذ شده است و شمار زیادی از عناصر پلیس در شهرهای نیویورک و نیوجرسی مستقر شده اند.

سازمان اطلاعات آمریکا اعلام کرده است که این تهدیدات مربوط به وقوع حملات احتمالی به ویژه از سوی گروه القاعده در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در روز سه شنبه آینده است.