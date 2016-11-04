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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۲۲:۴۹

از سوی سازمان امنیت آمریکا صورت گرفت؛

هشدار نسبت به وقوع عملیاتهای تروریستی در آمریکادر آستانه انتخابات

هشدار نسبت به وقوع عملیاتهای تروریستی در آمریکادر آستانه انتخابات

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نگرانی ها نسبت به وقوع عملیات های تروریستی افزایش یافته است و سازمان اطلاعات این کشور برخی نهادها را به حالت آماده باش درآورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، سازمان اطلاعات آمریکا به نهادهای دولتی در دو ایالت نیویورک و نیوجرسی و ادارات پلیس هشدار داده است که تهدیداتی مبنی بر وقوع عملیات های تروریستی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور در تاریخ ۸ نوامبر جاری دریافت کرده است.

رویترز به نقل از مسئولان اداره فرودگاه ها و بنادر این دو ایالت اعلام کرد که تدابیر امنیتی شدیدی در تعدادی از مرکز زیربنایی حیاتی مانند فرودگاه ها اتخاذ شده است و شمار زیادی از عناصر پلیس در شهرهای نیویورک و نیوجرسی مستقر شده اند.

سازمان اطلاعات آمریکا اعلام کرده است که این تهدیدات مربوط به وقوع حملات احتمالی به ویژه از سوی گروه القاعده در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در روز سه شنبه آینده است.

کد مطلب 3815234

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