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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۰۰

هفته دهم بوندس لیگا؛

بایرن مونیخ برابر هوفن هایم متوقف شد/توفان دورتموند مقابل قعرنشین

بایرن مونیخ برابر هوفن هایم متوقف شد/توفان دورتموند مقابل قعرنشین

جدال تیم های اول و سوم جدول رده بندی بوندس لیگا در هفته دهم برنده نداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال بایرن مونیخ و هوفن هایم روز شنبه در ادامه هفته دهم رقابتهای بوندس لیگای آلمان در ورزشگاه آلیانتس آره نا برابر هم قرار گرفتند که در پایان دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

دمیربای در دقیقه ۱۶ هوفن هایم را پیش انداخت اما زوبر در دقیقه ۳۴ به اشتباه دروازه تیم خود را گشود تا نتیجه برابر شود. بایرن با این تساوی ۲۴ امتیازی شد و در صدر جدول باقی ماند. جدال این دو تیم به نوعی تقابل تیم های اول و سوم بوندس لیگا پیش از آغاز مسابقت این هفته بود.

در یکی دیگر از بازی ها تیم دورتموند در زمین هامبورگ، قعرنشین مسابقات قرار گرفت و با حساب ۵ بر ۲ برنده شد. پیر امریک اوبامیانگ ستاره خط حمله این تیم بعد از سپری کردن محرومیت یک جلسه ای توفانی ظاهر شد و در این بازی چهار گل برای دورتموند به ثمر رساند.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به شرح زیر است:

* فرایبورگ صفر - وولفسبورگ ۳
* اینگول اشتات صفر - آگزبورگ ۲
* هامبورگ ۲ - دورتموند ۵
* بایر لورکوزن ۳ - دارمشتات ۲
* بایرن مونیخ یک - هوفن هایم یک

کد مطلب 3815240

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