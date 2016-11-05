پروتز هوشمند پا به سرپرستی محقق ایرانی ساخته شد/ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، در دهه های اخیر، فناوری و پزشکی ارتباط نزدیکی با یکدیگر برقرار کرده اند تا بتوانند در درمان بیماری ها و همینطور انواع معماهای درمانی سودمند باشند. معلولانی که در اثر تصادف یا سانحه عضوی از بدن خود را از دست داده اند دیگر محکوم به نشستن روی صندلی تا پایان عمر خود نیستند بلکه فناوری و پزشکی به کمک آنها شتافته تا بتوانند قدرت راه رفتن خود را دوباره بازیابند.

محققان انگلیسی در مطالعه جدیدی به سرپرستی محقق ایرانی «سعید زاهد» موفق به ساخت پای مصنوعی هوشمندی شده اند که با تلفیق روباتیک و الکترونیک به زانو و مچ پا اجازه می دهد با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و فرد قادر به حرکت و راه رفتن باشد. معلولان با استفاده از این پای هوشمند می توانند همانند یک انسان عادی و بدون علائم نقص عضو راه بروند. پای هوشمند منعطف بوده و این بدان معناست که از قابلیت هایی مانند شناسایی شیب بدن فرد نسبت به زمین، زاویه قرارگیری فرد در حین راه رفتن و نشستن و ... برخوردار است.

محققان امیدوارند، افراد معلول با استفاده از چنین روش هایی قادر به بازیافتن قدرت حرکتی خود باشند.