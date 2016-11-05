شاپور رجایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهریور ماه ۹۵ نیز دشت جم ۲۶ و دشت ریز ۳۶ سانتی‌متر پایین افتاده است و روزی تقریبا یک سانتی متر افت داشته است.

وی گفت: با توجه به تاخیر در نزول بارش‌های جوی در پاییز امسال، پیش‌بینی می‌شود این روند افت ادامه یابد که بسیار نگران کننده است.

رجایی خاطرنشان کرد: علی رغم محدود کردن سهمیه کشت زراعی خصوصا گوجه فرنگی در سال جاری، متاسفانه این سهمیه رعایت نشده و به مراتب بیش از ظرفیت منابع آب منطقه کشت شده است.

وی هشدار داد: ادامه برداشت آب توسط چاه‌های غیر مجاز و عدم جلوگیری از کشت زراعی بحران آب این دو دشت را تشدید خواهد کرد.

رجایی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که نفتی‌ها چقدر ملزم به رعایت و محدودسازی برداشت منابع آب شهرستان جم شده‌اند، گفت: شرکت آب منطقه‌ای از همه ابزار قانونی برای تفکیک آب شهرک‌ها و صنایع مستقر در منطقه از منابع زیرزمینی استفاده کرده است.

وی گفت: ممنوعیت فروش آب به شهرک‌ها و الزام به تامین و انتقال آب از دریا، عدم صدور هرگونه مجوز کف شکنی و لایروبی، وادار کردن شرکت‌ها به مشارکت در طرح‌های بزرگ آبی شهرستان مانند سد باغان و خط آبرسانی و طرح آبرسانی از سیراف به جم و نصب کنتور بر روی تمام چاه‌های مرتبط با وزارت نفت و محدود کردن برداشت‌ها در همین راستا صورت گرفته است و مشارکت در طرح آب‌خیزداری قبلا صورت گرفته است.

وی بیان داشت: اخیرا هم پیشنهاداتی برای فشار بیشتر بر این برداشت کنندگان به مسئولان محلی داده شده است که در صورت موافقت اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر بیان داشت: برنامه‌ریزی شده است که طی یک دوره حداکثر سه ساله کل برداشت‌های موجود شرکت‌ها از آب زیرزمینی دشت‌های جم و ریز متوقف شود.