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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۲۳:۳۳

«مراد کاراییلان» وعده داد:

«پ ک ک» به بازداشت سیاستمداران کُرد در ترکیه پاسخ می‌دهد

«پ ک ک» به بازداشت سیاستمداران کُرد در ترکیه پاسخ می‌دهد

سرکرده «پ ک ک» روز جمعه وعده داد که به بازداشت اخیر سیاستمداران کُرد وابسته به «حزب دموکراتیک خلق» توسط مقامات ترکیه پاسخ خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،‌ «مراد کاراییلان» سرکرده «پ ک ک» روز جمعه وعده داد که به بازداشت اخیر سیاستمداران کُرد وابسته به «حزب دموکراتیک خلق» توسط مقامات ترکیه پاسخ خواهد داد.

شایان ذکر است که ظرف بیست و چهار ساعت گذشته، دو تن از رهبران حزب دموکراتیک خلق- به نامهای «فیگن یوکسکدا» و «صلاح الدین دمیرتاش»- به همراه تعدادی از اعضای پارلمان ترکیه در یورش ناگهانی نیروهای امنیتی به منازلشان در شهرهای «آنکارا»، «هاکاری»، «ماردین» و «باتمان» و مناطق کُردنشین شرق این کشور بازداشت شدند.

به گزارش یک روزنامه محلی ترکیه، «مراد کاراییلان» رهبر «پ ک ک» در واکنش به این بازداشتها گفت: «ما [پ ک ک]  می توانیم در تمامی جبهه ها پاسخ لازم را بدهیم و این کار را خواهیم کرد».

کاراییلان در ادامه تأکید کرد که این یک «حمله» از جانب حزب حاکم «عدالت و توسعه» ترکیه علیه اَکراد است که به تشدید تنشها میان آنکارا و «پ ک ک» منجر خواهد شد.

گفتنی است که تنشها میان آنکارا و «پ ک ک» به دنبال سقوط آتش بس میان طرفین در ژوئیه ۲۰۱۵ رو به وخامت نهاد.

کد مطلب 3815253

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