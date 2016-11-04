به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،‌ «مراد کاراییلان» سرکرده «پ ک ک» روز جمعه وعده داد که به بازداشت اخیر سیاستمداران کُرد وابسته به «حزب دموکراتیک خلق» توسط مقامات ترکیه پاسخ خواهد داد.

شایان ذکر است که ظرف بیست و چهار ساعت گذشته، دو تن از رهبران حزب دموکراتیک خلق- به نامهای «فیگن یوکسکدا» و «صلاح الدین دمیرتاش»- به همراه تعدادی از اعضای پارلمان ترکیه در یورش ناگهانی نیروهای امنیتی به منازلشان در شهرهای «آنکارا»، «هاکاری»، «ماردین» و «باتمان» و مناطق کُردنشین شرق این کشور بازداشت شدند.

به گزارش یک روزنامه محلی ترکیه، «مراد کاراییلان» رهبر «پ ک ک» در واکنش به این بازداشتها گفت: «ما [پ ک ک] می توانیم در تمامی جبهه ها پاسخ لازم را بدهیم و این کار را خواهیم کرد».

کاراییلان در ادامه تأکید کرد که این یک «حمله» از جانب حزب حاکم «عدالت و توسعه» ترکیه علیه اَکراد است که به تشدید تنشها میان آنکارا و «پ ک ک» منجر خواهد شد.

گفتنی است که تنشها میان آنکارا و «پ ک ک» به دنبال سقوط آتش بس میان طرفین در ژوئیه ۲۰۱۵ رو به وخامت نهاد.