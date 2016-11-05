به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت فلات قاره ایران، «شناور مسرور» (در اجاره شرکت نفت فلات قاره ایران) ساعت ١٤ و ٣٠ دقیقه روز چهارشنبه (۱۲ آبان‌ماه) در فاصله چهار مایلی دکل حفاری واقع در میدان نفتی سروش از ناحیه موتورخانه دچار آبگرفتگی شدید شده بود و تقاضای کمک کرد.

به‌ دنبال این حادثه، واحد عملیات دریایی منطقه بهرگان بلافاصله با ناخدای این شناور ارتباط رادیویی برقرار و در ساعت ١٤ و ٤٥ دقیقه یک فروند شناور آماده‌باش سکوی ابوذر به همراه پمپ سیار با هدف تخلیه آب از شناور مسرور به محل سانحه اعزام شد.

ساعت ١٥ و ٣٠ دقیقه نیز یک فروند شناور به همراه یک دستگاه پمپ قوی از منطقه خارک و در ساعت ١٥ و ٤٥ دقیقه یک فروند شناور مسافری برای نجات جان سرنشینان شناور مسرور به محل اعزام شدند.

در این راستا، سه فروند یدک‌کش‌ نیز از میدان سروش به محل حادثه اعزام شدند که با اجرای عملیات امداد و نجات، همه ۱۲ سرنشین شناور یادشده از خطر غرق شدن نجات یافتند.

در این عملیات سعی شد شناور نیمه غرق‌شده مسرور از سوی یدک‌کش‌ها به ساحل هدایت شود، اما به‌دلیل فرو رفتن پاشنه آن در آب، امکان این کار میسر نشد و به ناچار با رها کردن طناب یدک‌کش، این شناور در آب فرو رفت.

توجه به نکات ایمنی همواره از سوی شرکت نفت فلات قاره ایران مورد تاکید قرار داشته و شناورهای تحت اجاره این شرکت ملزم به رعایت بالاترین شاخص‌های ایمنی هستند.