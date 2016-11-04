قطر و عربستان سعودی حامیان مالی داعش و «بنیاد کلینتون» هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشاتودی، «جولیان آسانژ» بنیانگذار وبگاه افشاگر «ویکی لیکس» در مصاحبه ای اختصاصی با «جان پیلگر» گوینده و مجری کهنه کار استرالیایی، «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات انتخابات آمریکا را به منحرف کردن افکار عمومی آمریکا از موضوع حمایت مالی و لجستیکی دولتهای قطر و عربستان سعودی- متحدان خاورمیانه ای واشنگتن- از گروه تروریستی داعش متهم کرد.

در رایانامه ای مربوط به سال ۲۰۱۴ که ماه گذشته در وبگاه ویکی لیکس انتشار عمومی یافت، هیلاری کلینتون- که تا یکسال پیش از آن به عنوان وزیر خارجه آمریکا فعالیت می کرد- از «جان پودستا» مشاور وقت باراک اوباما مصرانه خواست تا دولتهای قطر و عربستان سعودی را «تحت فشار بگذارد»؛ دو دولتی که بطور مخفیانه به گروه تروریستی داعش و سایر گروههای افراط گرای سنی حمایتهای مالی و لجستیکی ارائه می دهند.

آسانژ در ادامه افزود: «به نظر من این مهمترین رایانامه ای است که تاکنون طی این افشاگریها،‌ انتشار یافته است.. تمام تحلیلگران زبده می دانند و حتی دولت آمریکا نیز پذیرفته است که برخی از شخصیتهای سعودی در حمایت و تأمین مالی گروه تروریستی داعش دست داشته اند... این رایانامه ها نشان می دهند که این دولتهای عربستان سعودی و قطر بودند که از داعش حمایت مالی می کردند».

آسانژ در واکنش به اظهارات جان پیلگر مبنی بر کمک مالی عربستان سعودی و قطر به «بنیاد کلینتون» در زمان ریاست هیلاری کلینتون بر وزارت امور خارجه و فروش بالای تسلیحات نظامی به ویژه به عربستان سعودی، گفت که در دوران وزارت خارجه هیلاری کلینتون- همانطور که رایانامه های کلینتون نشان می دهد- بزرگترین معامله تسلیحاتی جهان با ارزشی بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار با عربستان سعودی منعقد شد. طی دوران تصدی کلینتون، مجموع صادرات تسلیحاتی آمریکا به لحاظ ارزش دلاری دوبرابر شد.

آسانژ همچنین گفت که پیامد این اقدامات، پیدایش گروههای افراطی بدنامی همچون داعش بود که بطور وسیعی از منابعی تأمین مالی می شدند که به بنیاد کلینتون نیز کمک مالی ارائه می کردند.

آسانژ در پاسخ به پرسش پیلگر در خصوص اتهامات پی در پی کمپین انتخاباتی کلینتون و رسانه های غربی به ویکی لیکس مبنی بر تلاش این وبگاه برای تغییر موازنه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نفع «دونالد ترامپ»- و شاید هم به فرمان روسیه-، گفت که پیروزی دونالد ترامپ در این انتخابات را غیرمحتمل دانست زیرا به عقیده وی، «برخلاف هیلاری کلینتون که از حمایت بانکها، ‌سرویسهای اطلاعاتی، شرکتهای تسلیحاتی، پولهای خارجی و غیره و همچنین رسانه ها و روزنامه نگاران برخوردار است، ترامپ حمایت هیچ تشکیلاتی به جز پروتستانهای انجیلی را پشت سر خود ندارد».