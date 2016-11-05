رعایت آداب و قوانین کشور عراق از شروط مهم در سفر اربعین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عبداللهیان پیش از ظهر شنبه در نشستی با مداحان، روحانیان و برخی مدیران کاروان‌های شاهرود اعزامی به مراسم اربعین حسینی، در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان ضمن نقل حدیثی از امام حسین(ع) درباره آداب زیارت اربعین بیان داشت: «هرکس به زیارت من بیایید من او را سالم و با نشاط به اهلش برگردانم و خدای متعال گناهان او را خواهد بخشید، گرفتاری ها را از او دور خواهد کرد» و با هر قدمی که در راه زیارت اباعبدالله حسین(ع) برداشته می شود یک حج و یک عمره در کارنامه فرد ثبت خواهد کرد.

وی افزود: زیارت به معنای ارتباط قلبی، هم افقی و همنوایی با آرمان فرد زیارت شده است و اگر این ارتباط قلبی برقرار شد می توان شخص را زائر نامید و زائر کسی است که از دیگران روی برمی گرداند وبه سمت مزور توجه کرده و او را گرامی می دارد آرمان ها و اهداف او را بزرگ می شمارد اگر این حالت قلبی در انسان به وجود آمد نامش زیارت است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شاهرود با بیان اینکه اربعین نماد استکبار ستیزی است، اظهار داشت: اربعین در فرهنگ شیعه شامل اعلام عمومی همبستگی، اتحاد بین المللی و جهانی در مبارزه با ظلم، فساد و استکبار است، و حق طلبی در برابرافرادی که در راستای نابودی حقوق انسان و انسانیت تلاش می کنند.

عبداللهیان در ادامه تصریح کرد: امام حسین(ع) کسی است که تلاش می کند همه بندگان و انسانها را از بندگی جهالت و ظلم رهایی دهد و آنها را به سمت عبودیت سوق دهد، اربعین نماد وحدت مسلمان ها محسوب می شود چراکه همه انسانهای آزاده جهان با هر نژاد، فرهنگ و تنوع زبانی در اربعین حسینی شرکت می کند و با آرمان های امام حسین(ع) بیعت اعلام وفاداری می کنند.

وی با بیان اینکه کسانی که در اربعین حسینی شرکت می کنند باید نکاتی را مورد توجه قرار دهند، افزود: اول اینکه باید خود را نماینده اسلام انقلابی دانسته و ادب، فرهنگ گذشت و ایثار خود را در این اجتماع پر شور آنچنان که شایسته است نشان دهند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شاهرود همچنین با توجه به اینکه حضور در زیارت اربعین حسینی الهام بخش است و در زائر اثر سازنده ایجاد می کند، تصریح کرد: سفارش شده است که همه انسانها از نزدیک به زیارت ابا عبدالله (ع) نائل شوند چرا که همه انبیاء و علما نیز زیارت سید الشهدا را در پرونده خود ثبت کرده اند.

عبداللهیان افزود: همچنین زائر اربعین باید از مشکلات و موانعی که در طول سفر ممکن است رخ دهد بزرگوارانه گذشت کند چون کمک رسانی، تعامل و همدلی با افرادی که در این مسیر حضور دارند از وظایف انسانی است.

وی با یادآوری اینکه از مرزهای قانونی کشور و با گرفتن ویزا و رعایت و مقررات عراق باید این کشور شویم، افزود: مردم عراق خود را میزبان می دانند و ما نیز باید حق آنها را رعایت کنیم و در مسیر به چالش و اختلاف نپردازیم و توجه داشته باشیم که در کنار پاسگاه ها و محل هایی که پادگان های نظامی محسوب می شود توقف نکرده و همچنین از غذاهای مناسب و بهداشتی استفاده کنیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شاهرود خاطرنشان کرد: زائر باید در طول مسیر از ذکر صلوات و یاد خدا غافل نشود، زبانش متنعم با ذکر امام حسین(ع) باشد.

وی با تاکید بر اینکه رعایت آداب اسلامی و شیعی از امور اجتناب ناپذیر برای همه زائران است، افزود: در شرایطی که مشخص نیست آیا در سال آینده هم توفیق زیارت اربعین شامل حال انسان شود باید فرصت پیش رو را مغتنم بشماریم.