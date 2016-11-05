دسترسی کره شمالی به نظام مالی آمریکا محدودتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه با انتشار یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد که آمریکا با منع مؤسسات مالی خود از افتتاح یا حفظ حسابهای معاملاتی برای بانکهای کره شمالی، دسترسی پیونگ یانگ به نظام مالی آمریکا را محدودتر ساخت.

هدف واشنگتن از اتخاذ این تدابیر، ممانعت از دسترسی غیرمستقیم و نامناسب مؤسسات مالی کره شمالی به حسابهای معاملاتی آمریکاست.

در این اطلاعیه رسمی آمده است: «به طور مشخص، این قانون نهایی مؤسسات مالی آمریکا را از افتتاح یا حفظ حسابهای معاملاتی برای بانکهای کره شمالی منع می کند و مؤسسات مالی آمریکا را ملزم می نماید تا به منظور جلوگیری از دسترسی غیر مستقیم و نامناسب مؤسسات مالی کره شمالی به حسابهای معاملاتی آمریکا،‌ تدابیر مقتضی و اضافی را اتخاذ نمایند».