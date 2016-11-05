چاه اصلی ترین تأمین کننده آب غرب تهران/ کاهش سطح آب های زیرزمینی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها-ناصر رمضانی:بدون تردید، آب اصلیترین مایه و پایه بقا و حیات بر روی کره زمین به شمار میرود.
زندگی تمامی موجودات زنده بر این مایع حیاتبخش گرهخورده و با در نظر گرفتن سه ضلع آب، خاک و هوا بهعنوان اصلیترین ارکان محیطزیست، به این واقعیت پی میبریم که در فقدان و محدودیتهای آبی، خاک و هوا نیز پاسخگوی نیاز انسان و دیگر موجوداتِ زنده نخواهد بود.
در این گزارش تلاش شده تا عمدهترین واصلیترین منابع تأمینکننده آب شرب و کشاورزی در سه شهرستان شهریار، قدس و ملارد با قریب به یکمیلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت بررسی شود.
زراعت و آب شرب شهرستان ملارد به چاههای آب متکی است
شهرستان ملارد در غربیترین خطه استان تهران واقعشده، منطقهای با قریب به ۴۵۰ هزار نفر جمعیت در دو بخش ملارد مرکزی و صفادشت، پهنه وسیعی از اراضی محدوده غربی استان تهران را به خود اختصاص داده است.
یکی از اصلیترین ظرفیتهای شهرستان ملارد به حوزه زراعت و باغداری معطوف میشود و طبیعتاً ضروریترین لازمه چنین فعالیتهایی نیز به تأمین آب گرهخورده است.
عضو شورای اسلامی شهر ملارد در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص تعداد چاههای تعبیهشده در شهر ملارد اظهار داشت:در حال حاضر ۴۲ حلقه چاه، تأمینکننده آب موردنیاز این بخش از شهرستان ملارد هستند.
محبوب اکبری افزود: از چاهها بهعنوان اصلیترین منبع تغذیهکننده آب در شهر ملارد یاد میشود که بههرحال با مقایسهای کلی میان وضعیت موجود با آنچه در یک تا دو دهه گذشته شاهد بودیم، عمق دسترسی به آب در این محدوده به میزان قابلتوجهی افزایشیافته است.
از چاهها بهعنوان اصلیترین منبع تغذیهکننده آب در شهر ملارد یاد میشود که بههرحال با مقایسهای کلی میان وضعیت موجود با آنچه در یک تا دو دهه گذشته شاهد بودیم، عمق دسترسی به آب در این محدوده به میزان قابلتوجهی افزایشیافته استنایبرئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر در تشریح تعداد چاههای آبی که در بخش صفادشت و روستاهای شهرستان ملارد در مدار بهرهبرداری قرار دارد، اظهار داشت:پنج چاه آب در مجموعه کوثر، بخش مرکزی و قلعه فرامرزیه را پوشش میدهند که بر اساس تدابیر و تمهیدات پیشبینیشده از سوی دستگاههای مسئول، مقرر است با افتتاح دو چاهِ آبِ دیگر در آینده، تأمین آب موردنیاز محدوده مرکزی تسهیل شود.
احمد امینی افزود:بخش قابلتوجهی از روستاهای این منطقه از پروژه موسوم به کوثر بهره برده و روستاهایی همچون مهرچین، مهر آذین نیز مقرر است در آینده از ظرفیتهای این مجموعه بهرهمند شوند.
نایبرئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد عنوان کرد:در این میان برخی از روستاها همچون فرامرزیه و خوشنام نیز از چاههایی مستقل برخوردار هستند.
امینی گفت:روستای قشلاق نیز تنها روستای بخش مرکزی به شمار میرود که در کنار مناطقی از این بخش همچون سرآسیاب و ملارد از آب شرب شهری ارتزاق میکند.
نایبرئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد عنوان کرد:در بخش صفادشت نیز روستاهای مهردشت، امیرآباد توانبخشی، ارغش آباد و امینآباد از چاه آب مستقل برخوردار هستند.
وی افزود:در محدوده بیبی سکینه بهعنوان یکی از مناطق بخش صفادشت نیز اخیراً یک چاه در مدار بهرهبرداری قرارگرفته و بر اساس زمانبندی و برنامهریزی طراحیشده، مقرر است یک حلقه چاه دیگر نیز در آینده به بهرهبرداری برسد.
معضلی تحت عنوان چاههای غیرمجاز در عرصه کشاورزی شهرستان ملارد
امینی در خصوص چاههای آب کشاورزی این شهرستان نیز عنوان داشت:اکثریت قریب بهاتفاق روستاهای منطقه اشارهشده، از یک یا دو چاه مستقل برخوردار هستند که بهصورت برقی و گازوئیلی مورداستفاده قرار میگیرند.
وی افزود:در این میان، برخی روستاها همچون اسفند آباد با ۴۵۰ هکتار باغ و اراضی زراعی، تنها از یک چاه بهره میبرند که این میزان با عنایت به وسعت اراضی محدوده اشارهشده بههیچعنوان کافی به نظر نمیرسد.
نایبرئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد در خصوص حقابه تخصیصی به این خطه از غرب استان تهران عنوان کرد:سد کرج یکی از منابعِ تأمین آب شهرستان ملارد در عرصه کشاورزی محسوب میشود.
وی افزود:آنچه بهعنوان یک چالش جدی دراینارتباط مطرح است، به کاهش سطح حقابه آب در ایام تابستان معطوف میشود.
در فصول پاییز و زمستان با مشکل چندان خاصی در این خصوص مواجه نیستیم اما در فصول گرم سال و با بالا رفتن حجم آب مورداستفاده، با برخی کاستیها و محدودیتهای جدی روبرو میشویم
امینی گفت:البته در فصول پاییز و زمستان با مشکل چندان خاصی در این خصوص مواجه نیستیم اما در فصول گرم سال و با بالا رفتن حجم آب مورداستفاده، با برخی کاستیها و محدودیتهای جدی روبرو میشویم.
وی افزود: میزان حقابه ای که از سد کرج به شهرستان ملارد اختصاص مییابد با میزان بارندگیها ارتباطی مستقیم دارد و طبیعتاً در شرایطی که بارندگیها افزایش یابد، به همان میزان اختصاص حقابه به شهرستان ملارد نیز مطلوبتر خواهد شد.
معیشت روستانشینان شهرستان ملارد به تأمین آب گرهخورده است
نایبرئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد عنوان کرد:یکی از دلایل افت میزان حجم آبی که از محل سد کرج به منطقه اشارهشده تخصیص مییابد، به دغدغههایی معطوف میشود که متولیان و نهادهای مسئول در خصوص آب موردنیاز مردم ساکن در تهران با آن مواجه هستند.
وی افزود:بعضاً در پاسخ به برخی درخواستها و کاستیهای موجود، اینچنین عنوان میشود که قطع یا کاهش حقابه موردنیاز مردم ساکن در پایتخت، چالشبرانگیز است و میتواند تشنگی سنگینی در شهر تهران ایجاد کند.
امینی گفت:اگرچه تأمین آب موردنیاز تهران ضرورتی اجتنابناپذیر است اما نباید ازنظر دور داشت آنچنانکه دغدغه تشنگی تهران موردتوجه است به همان میزان میطلبد این موضوع نیز در نظر گرفته شود که بخش قابلتوجهی از ساکنان مناطق روستایی این شهرستان به فعالیت کشاورزی و زراعت مشغول هستند و بروز هرگونه محدودیت یا کندی فرآیند آبرسانی در تأمین آب موردنیاز این مناطق، معیشت مردم را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
۴۰حلقه چاه آب موردنیاز شهرستان قدس را تأمین میکند
با در نظر گرفتن حضور و سکونت ۴۵۰ هزار نفر جمعیت در وسعت نسبتاً محدود منطقهای قدس، میتوان شهرستان اشارهشده را یکی از متراکمترین مناطق غرب استان تهران از حیث جمعیتی نام نهاد.
بهزاد رضوانی رئیس آبفای شهرستان قدس در گفتوگویی کوتاه با خبرنگار مهر با اشاره به جمعیت متکثر و انبوه ساکن در این منطقه عنوان کرد:قریب به ۴۱ حلقه چاه در این منطقه، آب موردنیاز شهر قدس را تأمین میکند.
وی افزود:در طول سالهای گذشته، قطعی مکرر آب از چالشهای جدی این محدوده جغرافیایی در غرب استان تهران به شمار میرفت، لذا اخیر با حفر چاههای جدید، تلاش شد کمبودها و کاستیهای احتمالی مرتفع شود که خوشبختانه به توفیقات شایستهای نیز در این عرصه نائل شدیم.
مشکلات عرصه آبی شهرستان قدس مدیریت شد
خدابخش محمد زاده پودینه عضو شورای اسلامی شهر قدس در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بروز چالشهایی جدی آبی در این منطقه در طول سالهای گذشته گفت:علیرغم تمامی مشکلات، با تلاش آبفای شهر قدس و همیاری شورای شهر و شهرداری، مشکلات آبی این منطقه از غرب استان تهران تا حدود قابلتوجهی مدیریت و مرتفع شد و خوشبختانه با چالش جدی و عمیقی در تابستان سال گذشته مواجه نبودیم.
وی افزود:افزایش بارندگیها در فروردین و اردیبهشتماه سال جاری و ذخیره سرریز آب کرج در چاههای شهر قدس، فرصتی مغتنم بود که بهواسطه آن سفرههای زیرزمینی آب این خطه تا حدودی سیراب شد که البته این به معنای نادیده انگاری مشکلات و بحرانهای مرتبط با عرصه آبی نیست و باید با مدیریت بهینه مصرف آب، آسیبهای احتمالی در این حوزه به حداقل ممکن کاهش یابد که در تحقق این امر نقشآفرینی مثبت و سازنده مردم اهمیت بسزایی خواهد داشت.
۶۰ حلقه چاه آب در شهریار کار آبرسانی را انجام می دهند
بدون تردید یکی از استراتژیک ترین و مهمترین مناطق در غرب استان تهران از حیث موقعیت منطقهای، شهریار است و قاعدتاً تأمین آب این محدوده نیز با حساسیتهای خاصی پیگیری میشود.
علیرضا رضایت عضو شورای اسلامی شهریار در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص تعداد چاههای آبی که تأمینکننده نیاز آبی این شهر هستند، عنوان کرد:بر اساس استعلام بهعملآمده از مراجع و نهادهای ذیربط، در حال حاضر قریب به۶۰ حلقه چاه در شهر شهریار در مدار بهره برداری و استفاده قرار دارد.
بدون تردید یکی از استراتژیک ترین و مهمترین مناطق در غرب استان تهران از حیث موقعیت منطقهای، شهریار است و قاعدتاً تأمین آب این محدوده نیز با حساسیتهای خاصی پیگیری میشود
وی افزود:آنچنانکه مسئولان مربوطه عنوان کردهاند، حقابه قابلتوجهی به این شهرستان اختصاص نمییابد.
رضایت گفت:عدم تخصیص حقابه ای مناسب، فرآیند تأمین آب شرب را نیز تحتالشعاع قرار میدهد زیرابه هر ترتیب براثر مداومت استفاده از منابع زیرزمینی، سطح آب سفرههای زیرزمینی با افت و کاهش مواجه میشود و از این زاویه، فشار مصرفی بیشتری به چاههای آب تحمیل خواهد شد.
وی افزود:با همه این اوصاف، مدیریت شهری شهریار و مجموعه شهرداری و شورای شهر، نهایت تلاش و مساعدت خود را برای صدور مجوز حفر چاه به کار بستهاند.
عضو شورای سلامی شهر شهریار عنوان کرد:بهواقع تلاش شده هر بار که درخواستی در ارتباط با حفر چاه مطرح بوده، مدیریت شهری باکمال میل از این موضوع استقبال کرده و به همان میزان تلاش شده در حد اختیارات و توان موجود، موانع احتمالی برای حفر چاه و تأمین آب برداشته شود.
به هر ترتیب نیازها و اقتضائات شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد ایجاب میکند تا با نگاه ویژه دستگاههای مسئول و در رأس آن وزارت نیرو، الزامات و ضروریات آبی این مناطق تأمین شود، امری که حصول آن مستلزم تعریف برنامهها و طرحهایی ویژه و همچنین تخصیص و تأمین اعتبارات کافی برای اجرای پروژههای طراحیشده است.
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