عدم برنامه ریزی صحیح باعث عدم توسعه سیستان و بلوچستان شد

علی کرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم وجود زیر ساخت های مناسب عمرانی در استان سیستان و بلوچستان افزود: عدم برنامه ریزی صحیح باعث شده است که این استان در طول سال ها توسعه پیدا نکند.

وی افزود: مدیران استان و سیاستگذاران و کسانی که به عنوان نماینده حاکمیت و نمایندگان عالی دولت در سطح استان و شهرستان ها هستند و دارای اختیارات هستند باید برای این استان برنامه ویژه ای داشته باشند.

وی گفت : مسئولان برای حل مشکلات این استان باید سه نوع برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر بگیرند تا بتوان از شرایط بحرانی کنونی خارج شد.

نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی افزود: البته با توجه به شرایط موجود متاسفانه به نظر نمی رسد برنامه ای وجود داشته باشد زیرا اگر برنامه ریزی وجود داشت چرا چهره استان بعد ازاین همه ادعا که می گویند ما تلاش کرده ایم، زحمت کشیده ایم و خدمت کرده ایم حتی ذره ای تغییر نکرده است.

وی تاکید کرد: تا زمانی که طرح های کلان زیرساختی همچون کریدور شمال به جنوب استان که همیشه در شعارها، سخنرانی ها و رسانه ها مطرح است اما عملا کاری برای آن صورت نگرفته است اجرا نشود نمی توان برای خروج از این شرایط کاری کرد.

وی گفت: گازرسانی به استان شعاری است که نزدیک به ۸ سال از سوی مسئولین مختلف تکرارشده و می شود و با تغییر مدیریت ها فقط شعار تغییر می کند و با یک شعار جدید و ادبیات جدید مواجه می شویم.

کرد افزود: البته به تازگی اقدامات مناسبی در زمینه گازرسانی صورت گرفته است که جای تشکر دارد اما امیدواریم نتیجه بدهد و در حد شعار باقی نماند.

وی گفت: برای اینکه بتوانیم استانی فعال در بحث اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت داشته باشیم باید زیر ساخت های استان در همه زمینه ها به صورت عملیاتی آماده شود.

وی تاکید کرد: قطعا پس از این که استان در بحث زیرساخت توسعه پیدا کرد می توان برای رفع معضلاتی همچون اشتغال، اعتیاد و دیگر معضلات اجتماعی برنامه ریزی بهتری انجام داد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی دیگر از بزرگترین مشکلاتی که ما در سطح استان سیستان و بلوچستان با آن مواجه هستیم این است که برخی از خانواده ها به علت های مختلف خودسرپرست هستند که این موضوع باعث ایجاد برخی معضلات اجتماعی شده است.

وی تصریح کرد: این موضوع با توجه به عدم اشتغال وعدم درآمد کافی مشکلات فراوانی برای این خانواده ها ایجاد می کند که حل آن همت والای دولت مردان و مسئولان ذیربط را می طلبد که باید برای آن برنامه ریزی شود و به داد این مردم رسید .