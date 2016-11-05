گرامیداشت شهدای مدافع حرم استان تهران/عشقی که در عمق جان ایجادشد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پنجم صفر سالروز شهادت حضرت رقیه(س)، استان تهران شاهد برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری دختر سه ساله امام حسین(ع) است.

در شب شهادت حضرت رقیه(س)، هیئات مذهبی استان تهران با برپایی مراسم عزاداری و سوگواری، یاد و خاطره اسرای کربلا بویژه دختر سه ساله امام حسین(ع) را گرامی داشته و در سوگ شهادت آن حضرت اشک ماتم ریختند.

گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم در شب شهادت حضرت رقیه(س) از جمله برنامه های ویژه ای بود که در شهرستان های استان تهران اجرا شد.

شهدای مدافع حرم پرورش یافته مکتب سرخ حسینی

شرکت کنندگان در مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت رقیه(س) اعلام داشتند که شهدای مدافع حرم، پرورش یافتگان مکتب سرخ حسینی بوده و امروز راه و مسیر شهدای این عرصه ادامه دارد.

عزاداران حسینی در شب شهادت حضرت رقیه(س) اعلام کردند که اجازه هتک حرمت به اماکن مقدس در سوریه نظیر حرم حضرت زینب(س) و حضرت رقیه(س) را نخواهند داد.

حضور جوانان در مراسم عزاداری شب شهادت حضرت رقیه(س)

در برخی از نقاط استان تهران و همزمان با شب شهادت حضرت رقیه(س)، ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت اقدام به برپایی ایستگاه های صلواتی کرده و از عزاداران حسینی پذیرایی می کردند.

اکثریت حاضران در مراسم عزاداری شب شهادت حضرت رقیه(س) را جوانان و نوجوانان تشکیل می دادند و این امر نشان دهنده آن بود که باور دینی در میان آینده سازان ایران اسلامی وجود دارد و عشق به دختر سه ساله در عمق و جان مردم وجود دارد.

حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) نیز یکی از پایگاه های عاشقان و دلدادگانی بود که خود را از راه های دور و نزدیک به این مکان مقدس رسانده و در شب شهادت حضرت رقیه(س) به اقامه عزا پرداختند.

برنامه های ویژه ماه صفر و شب شهادت حضرت رقیه(س) در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با حضور عزاداران و سوگواران حسینی برگزار شد.

برنامه ها و مراسم های ویژه ای نیز در شهرستان های استان تهران نظیر ورامین، پیشوا، پاکدشت، اسلامشهر، شهرقدس، رباط کریم، ملارد، بهارستان، پردیس و غیره همزمان با شب شهادت حضرت رقیه(س) برگزار شد که مورد استقبال عزاداران حسینی قرار گرفت.

اگرچه در برخی از مناطق استان تهران همایش سه ساله های حسینی در اولین جمعه ماه صفر برگزار شد اما این برنامه معنوی در روز شهادت حضرت رقیه نیز به اجرا در خواهد آمد.

نام شهدای مدافع حرم با نام حضرت رقیه(س) گره خورده است

آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر با تجلیل از رشادت های شهدای مدافع حرم در دفاع از ارزش های اسلامی اظهار داشت: نام شهدای مدافع حرم با نام حضرت رقیه(س) گره خورده است.

وی افزود: امروز شاهد هستیم که جوانان و مردان بسیاری برای دفاع از حریم اهل بیت به سوریه اعزام شده اند و در این راه به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند.

محمودی با اشاره به این نکته که شهدای مدافع حرم پرورش یافته مکتب عاشورا و کربلا هستند، ادامه داد: شهدای مدافع حرم به خوبی پیام های عاشورا را درک کرده و آن را در زندگی خود پیاده ساختند و توانستند به درجات والای انسانی دست پیدا کنند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین گفت: گروه های تروریستی و تکفیری از شخصیت های اسلامی و دینی شیعه می ترسد و تلاش دارند تا با تخریب اماکن مقدس آنان به اهداف خود برسند، در حالی که محبت به اهل بیت عصمت و طهارت در دل و جان ایجاد شده است.

وی بیان داشت: حضرت رقیه(س) از جمله شخصیت هایی بودند که حادثه کربلا را درک کرده و به عنوان یکی از مظلوم ترین چهره ها در این رویداد شناخته می شوند.