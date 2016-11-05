به گزارش خبرنگار مهر، احمد یاسر، خالد مفتاح، مشعل عبدالله و عبدالکریم حسن چهار بازیکن تیم ملی قطر هستند که به خاطر جنجال های دیدار مقابل تیم ملی ایران در انتخابی جام جهانی در استادیوم آزادی با محرومیت مواجه شده اند. احمد یاسر، خالد مفتاح و مشعل عبدالله هر کدام با دو جلسه محرومیت از همراهی این تیم و همچنین ۷۵۰۰ یورو جریمه مالی مواجه شدند و عبدالکریم حسن نیز با محرومیت رسمی سه جلسه ای و جریمه نقدی ۱۵هزار یورویی مواجه شد تا قطری ها برای دیدار آتی خود مقابل چین با مشکل بزرگی مواجه شوند.

این رای امروز در روزنامه‌های قطری بازتاب گسترده‌ای داشته و رسانه‌های این کشور از تصمیم فیفا انتقاد کرده‌اند. روزنامه «الرایه» در این خصوص نوشت: « این محرومیت به خاطر اتفاقاتی بوجود آمده که در دیدار با تیم ایران در مرحله انتخابی جام جهانی در تهران رخ داد؛ اتفاقاتی که جواد نکونام مربی تیم ایران با انجام یک حرکت غیر ورزشی مقابل سرمربی تیم ملی قطر بعد از به ثمر رسیدن گل در وقت‌های اضافه آنرا شروع و شعله‌ور کرد.»

در ادامه این گزارش به تغییرات ترکیب تیم قطر بعد از رای فیفا اشاره شده است: «رای انضباطی فیفا سرمربی قطر را مجبور به ایجاد تغییر در ترکیب تیم ملی این کشور کرد و بازیکنان جوانی مثل سالم الهاجری و فهد شنین جایگزین خواهند شد.»

روزنامه‌های الشرق و الوطن هم با ابراز تعجب از رای صادر شده، تصمیم فیفا را ناعادلانه دانسته‌اند.