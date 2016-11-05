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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۸:۰۳

«شربت گل» آزاد نشده است/ اخراج اجباری از پاکستان

«شربت گل» آزاد نشده است/ اخراج اجباری از پاکستان

علیرغم اظهارات روز گذشته سفیر افغانستان در پاکستان مبنی بر آزادی «شربت گل» از زندان، وی هنوز در زندان بسر می برد و روز دوشنبه به اجبار از پاکستان اخراج خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بی بی سی»، «عمر زاخیلوال» سفیر افغانستان در پاکستان روز گذشته در صفحه فیسبوکش نوشت که شربت گل، زن مهاجر افغان که چند روز پیش در شهر پیشاور پاکستان بازداشت شده بود، آزاد شده است.

 زاخیلوال بدون اشاره به موضوع اخراج اجباری شربت گل از پاکستان نوشته بود که وی قرار است دوشنبه هفته آینده راهی افغانستان شود.

اما وکیل مدافع شربت گل در گفتگو با بی‌بی‌سی گفت که دادگاه برای وی ۱۵ روز زندان تعیین کرده بود که روز دوشنبه تکمیل می‌شود و سپس به افغانستان بازگردانده خواهد شد.

سازمان عفو بین‌الملل هم نسبت به اخراج اجباری شربت گل واکنش نشان داد و گفت: اخراج وی نهایت بی عدالتی است.

«چمپا پتل» مدیر مسئول بخش جنوب آسیا سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد: در چندین دهه گذشته شربت گل به عنوان مشهورترین مهاجر و پاکستان به عنوان نمادی از میزبان با سخاوت شناخته می‌شد. ولی اکنون فرستادن او به کشوری که ندیده و فرزندانش آن را نمی‌شناسند و رنج وی نمادی از برخورد ظالمانه پاکستان با مهاجرین افغانستانی خواهد بود.

کد مطلب 3815286

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