به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فولادگر شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه نمایندگان استان اصفهان برای حل مشکلات رودخانه زایندهرود اظهار داشت: احیای رژیم حقوقی زاینده رود اصلیترین کاری است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته حقآبههای زاینده رود به لحاظ شرعی و عرفی دچار مشکل شده است، افزود: در این سالها اولویت دادن پروژهها فراموش شده است و در بخشهای مختلف و حتی کشاورزی مسایل اقتصادی در این زمینه رعایت نشده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه دادن حقآبه به دیگر بخشها بدون در نظر گفتن حقوق حقآبه داران در کل مسیر زاینده رود از بالادست تا پایین دست و در ابعاد و حجمهای مختلف مشکلساز بوده است، ابراز داشت: برای بازگرداندن حقوق حقآبه داران زاینده رود باید با قاطعیت رفتار شود.
وی با تاکید بر اینکه پروژههای انتقال آب باید با در نظر گرفتن مسایل زیست محیطی اجرایی شود، بیان داشت: همچنین باید صرفهجویی در بخشهای مختلف شرب، صنعت و کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.
فولادگر در ادامه با بیان اینکه صنایع باید با سیرکوله کردن آب از پساب برای فعالیتهای خود استفاده کنند، تصریح کرد: این اقدام سالهاست که در بسیاری از کشورهای پرآب جهان نیز انجام میشود و این در حالی است که در کشور ما از آب شرب برای این امر استفاده میکنند.
لزوم جداسازی آب شرب و شستوشو در کشور
وی جداسازی آب شیرین از آب شستوشو در منازل مسکونی و ادارات را نیز امری مهم عنوان کرد و افزود: این اقدام باید در مجتمعهای مسکونی که در حال ساخت هستند شروع شود و کم کم به منازل مسکونی دیگر نیز راهیابد.
عضو مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در آیندهای نزدیک در استان اصفهان و در همه کشور ایران دچار بحران آبی خواهیم شد، بیان کرد: چنانچه در بخشهای مختلف صرفهجویی نداشته باشیم تا یک سال آینده نه تنها در بخش کشاورزی بلکه در بخش شرب نیز دچار بحران میشویم.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه در حال حاضر در حوزه زاینده رود نیازی به مصوبه جدید نداریم، ابراز داشت: از این رو باید ستا دایمی احیای زایندهرود تشکیل شود تا با تامین اعتبار مشکلات موجود را مرتفع کنیم.
فولادگر با اشاره به اینکه انگیزه مسئولان نسبت به حل مشکل زایندهرود بیشتر شده است، بیان داشت: مسئولان باید توجه داشته باشند که مردم اصفهان با توجه به نجابتی که دارند کمتر توانستهاند صدایشان را به گوش مسئولان برسانند و این در حالی است که صدای برخی دیگر از استانها به گوش مسئولان رسیده است و چنانچه به موضوع زاینده رود توجهی نشود اعتراضات فروخفته سرباز میکند و دیگر نمیتوان جلوی آن را گرفت.
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