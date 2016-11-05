تیم «هنگ» در صدر جدول لیگ فوتبال جوانان قم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ،مهم‌ترین دیدار از هفته سوم از مرحله نهایی لیگ فوتبال جوانان استان قم بین دو تیم هنگ و آبادگران برگزار شد که در این بازی هنگ پیروز میدان بود و انتقام شکست در بازی مرحله گروهی را از حریف خود گرفت.



در این بازی که عصر جمعه در ورزشگاه تختی قم انجام شد آبادگران در نیمه اول روی یک شوت از راه دور به گل رسید و سپس پس از چند دقیقه بار دیگر با گل به خودی بازیکنان هنگ، دومین گل نیز وارد دروازه تیم هنگ شد.



در ادامه این بازیکنان هنگ بودند که بازی را در دست گرفتند و در ۱۵ دقیقه پایانی نیمه اول تیم حریف را در لاک دفاعی فرو برد اما نیمه اول با همان نتیجه ۲ بر صفر به سود تیم آبادگران به پایان رسید.



در آغاز نیمه دوم نیز این تیم هنگ بود که با استفاده از ارسال توپ‌های بلند سعی در کم کردن اختلاف داشت اما با هوشیاری مدافعان تیم آبادگران این حملات دفع شد و پس از گذشت چند دقیقه از بازی در نیمه دوم تیم هنگ با ارسال روی دروازه تیم حریف و چند ضربه به توپ بالاخره توسط مهدی لطفی به گل رسید و توانست اختلاف را به یک گل برساند.



نگ در ادامه نیز به صورت تقریبی صاحب توپ و میدان بود و فشار حملات خود را به روی دروازه‌ی آبادگران کم نکرد. اما با گذشت چند دقیقه تیم آبادگران توانست از فشار حملات تیم حریف بکاهد و چند موقعیت روی دروازه‌ی هنگ ایجاد کند، اما این حملات توسط مدافعان حریف مهار شد.



در اواسط نیمه‌ی دوم با پاس بلند مهدی چهره قانی مدافع تیم هنگ و اشتباه مدافع حریف این علی اسلام بیگی بود که توانست از ناهماهنگی بین دروازه‌بان و مدافعان آبادگران استفاده کرده و موفق به باز کردن دروازه‌ی حریف شود.



در دقایق پایانی بازی تیم هنگ توسط یونس قزاقی به گل رسید تا تیم هنگ در یک بازی جنجالی و زیبا به پیروزی دست پیدا کند و گام بزرگی برای قهرمانی بردارد.



در سایر بازی‌های این هفته هما ۶ بر صفر تیم قعر جدولی پیمان را در هم کوبید و با توجه به سایر نتایج تا رده سوم جدول بالا آمد. پناه آفرین نیز ۲ بر یک سیاه جامگان را شکست داد و ۶ امتیازی شد.



با توجه به این که هر تیم فقط ۲ بازی دیگر دارد می‌توان تا حدود زیادی هنگ را قهرمان دانست. مگر این که هنگ در بازی با سیاه جامگان یا هما بازنده شود که البته احتمال آن چندان بالا نیست. در آن صورت هم پناه آفرین باید هر ۲ بازی باقی مانده خود را ببرد و اگر هنگ یک بازی را ببازد آن گاه پناه آفرین باید به دنبال رساندن تفاضل گل خود به هنگ باشد.



آبادگران نیز پس از عملکرد فوق العاده در دور اول، در مرحله نهایی وا داد و به شکلی باورنکردنی از ۳ بازی فقط ۳ امتیاز گرفت تا قهرمانی را از دست بدهد.