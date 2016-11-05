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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۸:۰۹

دبیر انجمن دوستداران میراث‌ طبیعی ورزنه:

غمنامه گاوخونی از دریاچه ارومیه متفاوت است/ عزمی نمی بینیم

غمنامه گاوخونی از دریاچه ارومیه متفاوت است/ عزمی نمی بینیم

اصفهان - دبیرانجمن میراث‌ طبیعی ورزنه گفت: غمنامه گاوخونی متفاوت ازدریاچه ارومیه است، هر نوع اقدامی برای احیای این دریاچه انجام شد اما برای گاوخونی قول های‌ رنگین کمانی شاهد هستیم.

رضا خلیلی ورزنه در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تا خردادماه که آب در زاینده‌رود جریان داشت به دلیل ورود میزان بسیاری اندکی از آب به گاوخونی، این تالاب وضعیت بهتری داشت اما با قطع جریان آب وضعیت تالاب نیز وخیم شده است.

وی با اشاره به اینکه برخی نظراتی که در کارگاه‌های تالاب مطرح می‌شود در این ارتباط که طرحی مانند احیای دریاچه ارومیه برای گاوخونی اتخاذ شود صحیح نیست، افزود:  موقعیت جغرافیایی رودخانه ها، زمین و آب و هوای هر منطقه متفاوت است و باید راهکارهای متناسب با موقعیت اقلیمی هر منطقه برای احیای تالاب ها و دریاچه ها به کار رود اما غمنامه تالاب گاوخونی متفاوت است.

بدون تصمیم‌گیریهای کشوری احیای تالاب بین‌المللی گاوخونی محال است

دبیر انجمن دوستداران میراث‌ طبیعی ورزنه  بیان داشت: در واقع برای احیای دریاچه ارومیه مسئولان با عزم ملی هر نوع اقدام ممکن را انجام دادند و اعتبار و هزینه‌های لازم را به کشاورزان برای جلوگیری از برداشت آب پرداخت کردند اما برای گاوخونی تاکنون به جز برگزاری کارگاه هیچ اقدام ملی انجام نشده است و بدون تصمیم‌گیریهای کشوری نیز احیای  این تالاب بین‌المللی محال است.

وی با بیان اینکه شهر ورزنه اکنون در بحران کم‌آبی به سر می برد و کشاورزان در آستانه اعتراضهای جدی به وضعیت نادیده گرفتن حقوق قانونی خود هستند، تاکید کرد:  برخلاف اقداماتی که برای کشاورزان در راستای احیای دریاچه ارومیه انجام می‌شود در اصفهان هیچ کاری برای هزینه و حقوق زندگی کشاورزانی که شغل خود را از دست داده‌اند انجام نشده است.

شاید معضلات همه‌گیر تالاب پایتخت‌نشینان را بیدار کند

خلیلی ورزنه با اشاره به اینکه راه احیای تالاب گاوخونی از زاینده رود می گذرد، ابراز داشت: بدون این راهکار برپایی هزاران کارگروه نیز بیهوده است به عبارتی همان گونه که استاندار اصفهان بیان کرد احیای تالاب گاوخونی یعنی احیای زاینده رود.

وی اضافه کرد: این چند سال در این ارتباط تنها قول‌های بی سرانجام و جلسه را شاهد بودیم اما باید هرچه سریع تر طرح  و فکر احیای تالاب عملیاتی شود.

خلیلی ورزنه با بیان اینکه بسیار از خانواده ها نگران این موضوع هستند که خشکی تالاب گاوخونی باعث افزایش سرطان در این استان شده است، گفت: با توجه به اینکه ذرات سرطان‌زای گاوخونی و زاینده‌رود تهدیدی برای کل کشور است شاید تنها هشدارهای کارشناسان درباره ایجاد یک معضل زیست محیطی برای کشور و پایتخت‌نشینان بتواند انگیزه‌ای برای مسئولان  در راستای رفع مشکلات تالاب گاوخونی ایجاد کند.

کد مطلب 3815290

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