۷۰۰ هکتار زمین روستایی چادگان امسال خشک شد

کوروش موگویی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از خشک شدن ۷۰۰ هکتار از زمین های روستاهای دولت آباد چادگان خبر داد و اظهار داشت: این زمین ها که محل اشتغال سه هزار نفر از عشایر و روستاییان این منطقه بود به دلیل خشک سالی و راه اندازی نشدن پمپاژ ۱۰۰ لیتر آب در ثانیه روستاهای دولت آباد چنارود چادگان خشک شد.

وی افزود: این پروژه قانونی که تنها ۱۰۰ لیتر در ثانیه آب نیاز دارد و ۹۵ درصد هم رشد فیزیکی داشته است تعطیل شده است.

بخشدار چنارود چادگان ادامه داد: این در حالی است که در شهرستان های هم جوار متعلق به استان چهارمحال و بختیاری هزاران لیتر آب در ثانیه برای طرح های غیر مجاز برداشت می شود و یکی از نتایج این اتفاق ها، کوچ زودهنگام عشایر از شهرستان چادگان به استان خوزستان و خروج روستاییان برای سکونت در حاشیه شهر اصفهان است.

وی افزود: با ادامه خشکسالی و جلوگیری از طرح های کوچک برداشت آب، آن هم در حالی که روستاییان استان اصفهان شاهد برداشت های کلان استان چهار محال و بختیاری هستند سیر صعودی مهاجرت و کوچ عشایر و روستاییان را در پی خواهد داشت.