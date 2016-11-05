آمریکا در تاریخ همواره به جنایاتش ادامه داده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی سیرت شامگاه جمعه در همایش زنان علوی تبرستان در مرزن آباد به سیاست‌های جنایت‌کارانه آمریکا اشاره کرد و یادآور شد: آمریکا در طول تاریخ هیچ تغییری نکرده و جنایاتش را ادامه داده است، ما نیز باید در برابر آن سخنان امام و رهبری را بشناسیم و در راه آنان حرکت کنیم

وی اظهار کرد: با بیعت مردم تبرستان با حسن بن زید، در حقیقت وفاداری خود را به اهل بیت (ع) و قرآن اثبات کردند و پس از آن هم بسیاری از آنان جان خود را هم در راه این بیعت فدا کردند.

وی با بیان اینکه باید راه خود را بر اساس راه امام حسین (ع) و خدا قرار دهیم، افزود: پیروزی مؤمنان الهی وعده خداست که به زودی محقق خواهد شد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به پاداش‌های اخروی و دنیوی زیارت اربعین تأکید کرد: امام صادق (ع) در زیارت اربعین می‌فرمایند که مؤمنین نگران نباشند زیرا خداوند وعده خود را عملی خواهد کرد.

این مسئول با تأکید بر اینکه در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیون نفر به همایش بزرگ پیاده‌روی اربعین رفتند، خاطرنشان کرد: این افراد از کشورهای سراسر دنیا و حتی مذاهب مختلف غیرشیعه در این مراسم عظیم حضور پیدا کردند و این همان تحقق وعده الهی است.

محمدی از پیش بینی حضور ۲۵ میلیون نفر در مراسم اربعین امسال خبر داد و تصریح کرد: مهم‌ترین شاخص این همایش بزرگ بر خلاف سایر مراسمات دنیا این است که به طور مردمی برگزار می‌شود و شیعیان خودشان این مراسم را برگزار می‌کنند.

وی به لزوم عاقبت‌به‌خیری در دنیا اشاره کرد و یادآور شد: بسیاری از افراد تا آخر عمر عبادت می‌کنند، اما عاقبت‌به‌خیر نیستند، برخی دیگر اما با وجود آنکه در نظر مردم از شأن و جایگاهی برخوردار نیستند، اما در پایان عمر خود نزد خدا به جایگاه رفیعی دست می‌یابند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ادامه داد: "جون" یکی از همین افراد است که فردی سیاه‌پوست بود که سال‌ها به عنوان غلام برای امامان علی، حسن و حسین (ع) خدمت کرد و در نهایت هم در روز عاشورا به شهادت رسید و هنوز هم در زیارت عاشورا به او و سایر یاران سیدالشهدا (ع) سلام می‌دهیم و این یعنی عاقبت‌به‌خیری.

محمدی در مورد رهبر شیعیان نیجریه گفت: شیخ ابراهیم زکزاکی خود را مانند جون خود را وقف خدمت به حسین (ع) کرد و حتی در هنگام رویارویی مظلومانه با دشمنان دست از این کار برنداشت، این همان سعادت است.