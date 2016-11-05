طرح بیابان زدایی در۵۰۰۰ هکتار از اراضی استان قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرگاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، فریدون همتی استاندار قزوین در نوزدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به شکل گیری بیابان در دشت قزوین و محدودیت های اعتباری برای مقابله با این پدیده اظهارداشت: برای مقابله با بیابانی شدن اراضی دشت قزوین ضمن برنامه ریزی دقیق و بهره مندی از اعتبارات خاص ملی می توان از ظرفیت های بخش خصوصی و بسته های پیشنهادی سرمایه گذاری در این حوزه بهره برد.

وی افزود: با اعتبارات محدود دولتی نمی توان مشکل بیابانی شدن اراضی استان را حل کرد اما حفظ سرمایه های کشور یکی از دغدغه های اصلی مسئولان است که باید به هر طریق ممکن محقق شود.

استاندار حفاظت از اراضی با ارزش مهم دشت قزوین را یکی از این سرمایه های مهم برشمرد و اظهارداشت: در عملیاتی کردن برخی از طرح ها و پروژه ها باید با هماهنگی دستگاههای نظارتی ساز و کاری را فراهم کرد که بتوان از اعتبارات موجود به خوبی بهره مند شد.

همتی یادآورشد: اجرای طرح بیابان زدایی در۵۰۰۰ هکتار از اراضی استان از دستاوردهای سفر رئیس جمهور است و این طرح بدون مشارکت مردم به نتیجه نمی رسد.

وی گفت: ‌انعطاف در اجرای قوانین در برخی از حوزه ها می تواند در تحقق اهداف تاثیرگذار باشد.

استاندار قزوین با اشاره به بیابانی شدن ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی دشت قزوین اظهارداشت: بیابانی شدن اراضی یکی از موضوعات استراتژیک و مهم استان است که در جلوگیری از آن ضمن برنامه ریزی دقیق باید از ظرفیت سازمان های مردم نهاد، خیرین و سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز بهره برد.

وی درادامه به راه اندازی مجدد سه واحد تولیدی تعطیل شده در استان قزوین اشاره کرد و افزود: در سال اقتصاد مقاومتی مجموعه مدیریتی استان قزوین توانست با بهره مندی از طرح های موجود این سه واحدرا به چرخه تولید استان بازگرداند.

همتی در پایان بها دادن به بازار هدف و افزایش تولید را یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی برشمرد.

در این جلسه ابوالفضل یاری رئیس سازمان برنامه و بودجه استان از اجرای طرح نظام بهره برداری کشاورزی با رویکرد الگوی کشت در استان خبر داد و افزود: این طرح از مدتی قبل در استان آغاز شده و مراحل پایانی کار خود را سپری می کند و قابلیت اجرایی شدن دارد.

وی اضافه کرد: الگوی های اجرایی موفقی توسط منابع طبیعی استان به مرحله اجرا درآمده که همگی آنها در حوزه اقتصاد مقاومتی تاثیر گذار و اجرای طرح تعادل میان دام و مرتع یکی از این طرح هاست که با موفقیت در استان قزوین اجرا شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان با اشاره به شکل گیری بیابان در دشت قزوین و محدودیت های اعتباری برای مقابله با این پدیده تصریح کرد: برای مقابله با بیابانی شدن اراضی دشت قزوین ضمن برنامه ریزی دقیق و بهره مندی از اعتبارات خاص ملی می توان از ظرفیت های بخش خصوصی و بسته های پیشنهادی سرمایه گذاری در این حوزه بهره مند شد.