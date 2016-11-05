مرحله سوم لیگ دوچرخه سواری قم پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم لیگ دوچرخه سواری استان قم یادبود شهیدان مهدی صابری و سید مصطفی موسوی به پایان رسید و دوچرخه سواران مسیر بلوار شیخ عباس قمی را رکاب زدند.

مسابقه دور سوم و حذفی لیگ دوچرخه سواری استان قم روز جمعه با حضور ۱۰ تیم و ۳۰ ورزشکار در بلوار شیخ عباس قمی برگزار شد که در این مسابقات و در رده سنی جوانان سید علی ایزدی از تیم شینا تورنادو به مقام اول رسید.

در این رده سنی مجتبی رئیس الذاکرین از تیم اسکات تاکتیک مقام دوم را به دست آورد و مهران مروج از تیم الوند به مقام سوم دست یافت و محمد حسین امینی از تیم شینا تورنادو و محمد مهدی شمس از تیم پیشتازان نیز نفرات چهارم و پنجم جدول جوانان بودند.

در رده سنی بزرگسالان نیز حامد هاشم پور موفق‌تر از سایر رکابزنان عمل کرد و به مقام قهرمانی رسید و حمید هاشم پور دیگر دوچرخه سوار تیم اسکات تاکتیک دوم شد و عنوان سوم به محمد آرام از تیم شینا تورنادو رسید ضمن این که حسن عالمی زاده و مهدی دانش، ۲ رکابزن تیم منظریه نیز در رده‌های چهارم و پنجم ایستادند.

در مجموع مراحل برگزار شده مسابقات، سید علی ایزدی رکابزن جوان تیم شینا تورنادو با ۵۷۵ امتیاز در صدر قرار دارد و حامد هاشم پور و حمید هاشم پور ۲ دوچرخه سوار بزرگسال تیم اسکات تاکتیک با ۵۵۰ و ۵۱۰ امتیاز نفرات دوم و سوم هستند.