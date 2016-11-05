شاخص پوسیدگی دندان در خراسان شمالی بهبود پیداکرده است

دکتر سید احمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، شاخص DMFT را برای نشان دادن تعداد دندان‌های پوسیده‌، کشیده شده و پرشده معرفی و اظهار کرد: از سال ۸۶ تاکنون این شاخص در استان با انجام برنامه وارنیش فلوراید و آموزش گروه‌های هدف از ۲.۲۷ به ۱.۴ رسیده است.

هاشمی بابیان اینکه در سال گذشته ۵۵ درصد دانش آموزان استان از خدمات پایه سلامت دهان و دندان بهره‌مند شدند، افزود: در حال حاضر ۴۰ مرکز بهداشتی درمانی مجهز به امکانات دندانپزشکی وجود دارد که خدمات سطح دو دندانپزشکی را به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌دهد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تعداد دندان‌پزشکان طرف قرارداد با دانشگاه در سال ۹۵ را ۳۷ نفر برشمرد که به‌صورت فعال در مراکز بهداشتی و ازجمله مناطق روستایی استان، خدمات دندانپزشکی ارائه می‌دهند.

هاشمی از پوشش ۱۰۰ درصدی دانش آموزان ۶ تا ۱۴ ساله استان در برنامه وارنیش و فلوراید تراپی خبر داد و عنوان کرد: این طرح با همکاری آموزش‌وپرورش و در دو نوبت اردیبهشت و آبان ماه انجام می‌شود.

این مسئول با اشاره به اینکه استفاده منظم از ترکیبات فلوراید، ۲۵ تا ۴۵ درصد از پوسیدگی دندان جلوگیری می‌کند، گفت: ۷۹ درصد از کودکان ۶ ساله استان دندان پوسیده دارند که این رقم برای کودکان ۶ ساله کشور ۸۹ درصد است.

وی میزان DMFT کودکان ۶ ساله استان تا پایان سال گذشته را ۵.۱۷ اعلام کرد و افزود: همچنین هر کودک ۱۲ ساله استان به‌طور میانگین ۱.۷ دندان خراب دارد که این رقم در کشور برای هر کودک ۱۲ ساله، ۲.۲ است.