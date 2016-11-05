سعید صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر پیشگیری از معلولیتها را از وظایف اصلی سازمان بهزیستی اعلام کرد و اظهار داشت: طرح ملی غربالگری بینایی و شنوایی از جمله برنامههای این سازمان برای پیشگیری از معلولیتهاست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر و در قالب طرحی که از ۲۱ سال گذشته تاکنون آغاز شده است، غربالگری بینایی کودکان سه تا شش ساله در حال اجراست و تا ۳۰ آذرماه نیز ادامه خواهد داشت، افزود: از این رو بهزیستی استان تمام توان خود را برای افزایش بالای ۹۰درصدی ضریب موفقیت طرح غربالگری در سراسر استان به کار گرفته است.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اینکه طرح غربالگری بینایی برای ۲۲۰ هزار کودک در سطح استان اصفهان اجرایی میشود، افزود: در حال حاضر ۱۷۳ پایگاه ثابت و ۷۰۰ پایگاه سیار در مهدهای کودک سراسر استان برای اجرای این طرح فعال شدهاند.
وی اضافه کرد: از والدینی که کودکان سه تا شش ساله دارند تقاضا داریم با جدی گرفتن طرح غربالگری بینایی کاهش میزان معلولیتهای بینایی و ابتلا کودکانشان به کم بینایی و مشکلات بینایی شدید، نقش تاپیرگذاری در این زمینه داشته باشند.
صادقی با اشاره به مشارکت ۱۶۷ هزار کودک سه تا شش ساله در طرح غربالگری بینایی سال گذشته ابراز داشت: این آمار ۷۰ درصد جمعیت کودکان سه تا شش ساله اصفهان را شامل میشدند.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری قصد داریم با پوشش بهتر مناطق صعبالعبور و روستایی بیش از۹۰ درصد کودکان سه تا شش سال را تحت معاینه قرار دهیم ، اضافه کرد: از بین کودکانی که سال گذشته معاینه شدند، حدود پنج هزار و ۵۰۰ کودک مشکوک به تنبلی چشم بودند که ۷۳۷ نفرشان مبتلا به تنبلی چشم شناسایی شدند.
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