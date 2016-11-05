داوود عاصم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مسابقه اخیر برابر شهید وفایی شیراز، بازی سخت و نفس گیری داشتیم و بازیکنان با غیرت و تلاش و لطف خدا توانستند نتیجه مناسبی کسب کنند و ۳ امتیاز بازی را کسب کردیم.



وی افزود: متأسفانه تیم میزبان حاشیه‌هایی ایجاد کرد که این حاشیه‌ها از سوی تماشاگران تیم حریف و کادر فنی آن‌ها به داور وارد شد. نتیجه این فشارها این بود که بازی از دست داور خارج شد و نیمه دوم ۱۵ دقیقه وقت اضافه اعلام کرد که خارج از عرف بود.



سرمربی تیم فوتبال جوانان صبا گفت: ۲ تغییر نسبت به بازی قبلی داشتیم و این تغییرات تاکتیکی بر مبنای سیستم‌های بازی بود. اولین تغییر این بود که رضا شکری مصدومیتی جزئی داشت و ما قصد داشتیم همه بازیکنان را در جریان مسابقات نگاه داریم و از همه ظرفیت خود استفاده کنیم البته بازیکنان جانشین ما به نحو احسن، پاسخ اعتماد ما را دادند.



عاصم آبادی بیان داشت: در فوتبال همه چیز غیر قابل پیش بینی است و کسی نمی‌تواند به طور یقین از آینده تیمش صحبت کند و برنامه ما این است که همه شرایط را برای حفظ روند رو به رشد تیم فراهم کنیم تا شانس صعود به لیگ برتر داشته باشیم.



وی عنوان کرد: امسال با تدابیری که اندیشیدیم به همراه کادر خوبی که در تیم جوانان صبا وجود دارد و مدیریت خوبی که بر تیم حاکم است تمام تلاش ما این است که بتوانیم با اقتدار در مسابقات آینده ظاهر شویم و به لیگ برتر برسیم.



سرمربی تیم فوتبال جوانان صبا تصریح کرد: از مدیر عامل باشگاه صبا، از مدیر تیم‌های پایه، سرپرست تیم و کادر تیم خود تشکر می‌کنم و از مسئولان می‌خواهم با دیدی بازتر و مهربانانه‌تر به تیم جوانان نگاه کنند و ارزش بازیکنان ما بیش از این‌ها است. امیدوارم با دعای همه بتوانیم امسال لیگ برتری شویم.