علیرضا جزءقاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجرای طرح شبکه فاضلاب شهری از ۸ سال قبل در استان زنجان شروع شده است و اجرای این طرح باعث تقویت ارتقای سلامتی مردم می شود.

وی اظهار کرد:طرح شبکه فاضلاب شهری ۶۳۰ کیلومتر است که تاکنون ۲۸۸ کیلومتر طرح فاضلاب شهری در زنجان اجرا شده است و برای این میزان ۴۴۰ میلیارد تومان هزینه شده است و در سال ۹۵حدد چهار کیلومتر طرح فاضلاب شهری در زنجان اجرا شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان گفت: ۱۲۲ هزار و ۸۰۰ خانوار در شهرزنجان زندگی می کنند که از ۳۰ درصد منازل شهر زنجان فاضلاب شهری به بیرون می آید.

جزء قاسمی به مزایای اجرای طرح فاضلاب شهری اشاره کردو گفت: جلوگیری از آلودگی منابع آب‌های سطحی، زیرزمینی و حفاظت از منابع آب شرب، صنعت و کشاورزی، ارتقای سطح بهداشت عمومی و کاهش بیماری‌‎های ناشی از آلودگی آب و جلوگیری از اشاعه بیماری‌های عفونی و روده‌ای، فراهم آوردن امکان ادامه بقاء زندگی آبزیان، جلوگیری از بالا آمدن سطح آب زیرزمینی در محدوده شهر و ممانعت از تخریب اراضی کشاورزی از نتایج اجرای طرح فاضلاب شهری است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان یاد آورشد: شرکت آب و فاضلاب بر اجرای فاضلاب شهری تاکید دارد و با تخصیص اعتبارات مابقی حدود ۳۴۱ باقی مانده بر اساس نوبت بندی مناطق انجام می شود.