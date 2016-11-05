مازاد تولید بستری برای ویرانی کشاورزی در مازندران است

شمس علی هادی زاده معلم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محصول مازادی که فاسد و دورریختنی و موجب ضرر کشاورز می‌شود بستر ویرانی کشاورزی است نه بستر صادرات و کشاورز ما نمی‌تواند محصولاتی را در حدی تولید کند که کشورهای هدف پذیرای آن باشند.

این تولیدکننده خاطرنشان کرد: در حوزه لبنیات نیز دچار عدم تولید کیفی هستیم به‌طوری‌که تعداد کارخانه‌هایی که بتوانند محصول صادراتی تولید کنند در حد انگشتان یکدست است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران بابیان اینکه تا زمانی که نتوانیم تکنولوژی را بسته به خواسته بازار وارد چرخه تولید کنیم نمی‌توانیم جایی در بازار صادراتی داشته باشیم، تصریح کرد: بازار کشورهای هدف، کیفیت مرغ، برنج و مرکبات تولیدی مازندران را نمی‌پسندند و این نشان از عدم تولید کیفی محصولات کشاورزی استان دارد.

وی تاکید کرد: تا زمانی که نتوانیم محصولی با کیفیت سطح بازارهای جهانی تولیدکنیم یقیناً رفت و آمدهای هیئت‌های تجاری برای استان سودی نخواهد داشت و تا زمانی که نتوانیم محصولی با کیفیت سطح بازارهای جهانی تولیدکنیم یقیناً رفت و آمدهای هیئت‌های تجاری برای استان سودی نخواهد داشته ایم.

وی بابیان اینکه در بسیاری از بخش‌های تولیدی کشاورزی استان حرفی برای گفتن وجود دارد، تصریح کرد: باید بررسی کرد که تولید کمی چه مزیتی برای اقتصاد استان دارد در حالیکه دنیا به سمت ستانده پیش می‌رود نه آورده و ما در مواجه با این ستانده چه چیزهایی را از دست داده‌ایم؟

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران معیار پیشرفت در تولید کشاورزی را توسعه تکنولوژی و توجه به ایجاد ارزش افزوده دانست و خاطرنشان کرد: اگر این دو معیار رنگ عملی به خود گیرد یقیناً می‌توان در حل مشکل اشتغال زایی و تأمین امنیت غذایی گام‌های جدی برداشت.

وی بابیان اینکه ارتباط دانشگاه و صنعت تبدیل به شعار شده است، اظهار کرد: چقدر دانشگاه‌های ما توانسته‌اند دانشجوی مهندسی کشاورزی تربیت کنند تا بتوانند وارد زمین کشاورزی شده و به تولید محصول دست بزنند واکنون ارتباط علم و کشاورزی در حد سمینارها و روزنامه‌ها است.