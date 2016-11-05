۲ پیروزی متوالی برای هاکی بازان قمی برابر کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، دور اول مسابقات لیگ برتر هاکی مردان کشور روز جمعه برگزار شد و در یکی از بازی‌ها در قم تیم هاکی استان قم به دیدار کرمانشاه رفت و توانست برای دومین بار متوالی این تیم را شکست دهد.



در این مسابقه که جمعه شب در سالن کارگران قم برگزار شد تیم هاکی قم توانست با نتیجه ۳ بر یک تیم کرمانشاه را شکست دهد و دومین پیروزی خود را در این مسابقه به دست بیاورد.



هاکی بازان قمی روز پنج شنبه در اولین مسابقه خود برابر کرمانشاه که به نوعی مسابقه افتتاحیه لیگ برتر نیز به شمار می‌رفت توانستند با نتیجه ۴ بر صفر تیم کرمانشاه را در قم شکست دهد و اکنون با ۲ پیروزی وضعیت مناسبی در جدول دارند.



فدراسیون هاکی امسال لیگ برتر را با شرایط جدیدی برگزار می‌کند به طوری که هر ۲ تیم که قرار است به صورت رفت و برگشت با هم دیدار کنند مسابقات خود را به میزبانی یک شهر برگزار می‌کنند و طی ۲ روز، با هم ۲ مسابقه رفت و برگشت را انجام می‌دهند.



مسابقات لیگ برتر هاکی کشور امسال با حضور ۸ تیم و در قالب ۲ گروه ۴ تیمی برگزار می‌شود که تیم هاکی قم در گروه اول این مسابقات با تیم‌های کرمانشاه، قروه و همدان در یک گروه قرار گرفته است و تیم‌های اراک، سمنان، تبریز و ایلام تیم‌های حاضر در گروه دوم لیگ برتر هاکی هستند.



تیم هاکی قم در هفته دوم لیگ برتر هاکی به همدان می‌رود تا ۲ بازی برابر این تیم برگزار کند و سپس راهی قروه می‌شود تا مسابقات پنجم و ششم خود را نیز در قروه برگزار کند و بدین ترتیب امسال تیم هاکی قم در مرحله گروه در ۲ بازی میزبان و در ۴ بازی میهمان خواهد بود.